İnsan vücudundan daha fazla bakteriye sahip!

Bulaşık süngerinin insanlardan daha fazla bakteriye sahip olduğunu biliyor musunuz? Norveç’te yapılan araştırmalardaki çıkan sonuçlara inanamayacaksınız. İşte detayları geliyor…

Giriş Tarihi: 06.12.2022 09:25 PAYLAŞ ABONE OL

Bulaşık süngeri, her evde bulaşık yıkarken kullanılan ürünlerden biri oluyor. Peki bu süngerlerin hasta edebileceğini hiç duydunuz mu? Uzmanlar, bulaşık yıkarken sünger yerine fırça kullanmanızı öneriyor. Gelin süngerin neden bu kadar zararlı olduğuna birlikte bir bakalım.



BAKTERİLER HER YERE BULAŞIYOR Norveçli bir gıda araştırma enstitüsü olan Nofima'da bilim insanı olan Trond Moretro, süngerlerin ıslak kalıp asla kurumadığı için, fazlasıyla bakteri barındırdığını açıkladı. Aynı zamanda tek bir süngerin, insanlardan daha fazla sayıda bakteri barındırdığını, ve bu bakterilerin insanları hasta edebileceğini de söyledi. Bu bakteriler, süngerlerden ellere ve mutfak yüzeyleri gibi hızlıca etrafa yayılabilir.