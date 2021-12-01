İsmini kraliçeden almıştı! Yüzyıllardır görenleri hayran bırakıyor

Türkiye'de ender görülen ya da nesli tükenmekte olan kuş türlerine de ev sahipliği yapan Efteni Gölü, nilüfer çiçekleri, sazlık alanları ve habitatlarıyla fotoğrafçıların uğrak noktası oluyor. Aynı zamanda, düğün ve nişan gibi törenlerin öncesinde fotoğraf çektirmek isteyen çiçeği burnunda çiftler de Efteni Gölü'nü tercih ediyor.

"GELECEK YAZ YİNE GELECEĞİZ"

Efteni Gölü'nü belgeselde gördüğünü söyleyen 67 yaşındaki Mükerrem Güler, "Ben bu gölü daha önce bir belgeselde izlemiştim. Bir de Düzce'de meşhur olan şelaleler var ama onları gezmeye vaktimiz olmadı. Yoldan geçerken Efteni Gölü'nü görelim istedik. Doğasını çok beğendim, karabataklar var, kaz var."

"Yazın çok daha güzeldir ama şimdi haliyle sonbahar. Etrafa baktık, hatıra olarak fotoğraf çekildik. Bu kışı atlatalım. Gelecek yaz yine geleceğiz. Yeşilli bol, havası temiz. Tam emekli yeri, kafa dinlemek için çok güzel" dedi.

