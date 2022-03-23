İstanbul’da sokakta bulduğu kedilere köyünde özenle bakıyor

36 yaşındaki Muharremoğlu, 11 yaşında gittiği İstanbul'da çeşitli işlerde çalıştı. En son özel bir bankada görev yapan Muharremoğlu, işten eve gelirken çöpte bir kutu içinde yavru kediler ve annelerini gördü. Muharremoğlu, bu kedilere evinde bir süre baktı.

Azdavay ilçesinin Kerpiçlik köyünde ikamet eden babasının alzaymır ve Parkinson hastalığının artması üzerine memleketine dönmeye karar veren Muharremoğlu, evinde baktığı 16 kediyi de yanında getirdi.

Köyde hem babasına bakan hem de kedileriyle ilgilenen Muharremoğlu'nun kedilerinin sayısı 28'e ulaştı.