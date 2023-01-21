İstanbul’da turist gibi

Sömestir tatilini, tarihi mekanları gezerek değerlendirebilirsiniz. İstanbul, her köşesiyle tarih kokan, her defasında farklı bir tat bulabileceğiniz bir şehir. Bu şehrin en turistik rotası ise şüphesiz Kapalıçarşı ve civarı... Çarşıda ve çevresindeki tarihi hanlarda bir gün geçirmek her zaman iyi bir fikir

SONAT BAHAR Giriş Tarihi: 21.01.2023 10:14 PAYLAŞ ABONE OL

Önümüzde iki haftalık bir sömestir tatili var ve İstanbul hâlâ dünyanın en güzel turistik rotalarından biri. İşte tam da bu niyetle, ister bu kaotik şehrin sakini olun, ister şehir dışından ziyarete gelin, günlerinizi planlayarak turist olmanın keyfini sürebilirsiniz. Bir şehirde turist olmak, o şehrin simgeleşmiş yerlerini ziyaret etmekle başlar. Peki İstanbul denince ilk akla gelen yer neresi? Elbette Eminönü ve Kapalıçarşı... O zaman hadi gelin, tüm gün sürecek ama sizi başka bir İstanbul'la tanıştıracak turumuza başlayalım. Günübirlik bir tur için, Çorlulu Ali Paşa Medresesi'nde buluşup İstanbul Üniversitesi ana kapısında soluklanıp günü planlamakta fayda var... Soluklandığımız yerin tarihini öğrenmeden olmaz. İstanbul Beyazıt'taki tarihi Çorlulu Ali Paşa Medresesi, 1707 tarihinde padişah II. Mustafa'nın damadı ve Sultan III. Ahmet dönemi sadrazamlarından Çorlulu Ali Paşa tarafından, mimar Davut Ağa'ya yaptırıldı. Ancak aradan geçen üç asırlık sürede zamanla nargile kafeye dönüştü. Tarihi yapı, külliye, medrese, cami, tekke, kütüphane ve hazire olarak 1707'de kesme taştan inşa edilmiş. Medresenin girişi dikdörtgen planlı bir avluya açılırken, sekiz adet kare planlı ve revaklı hücresi bulunan medresenin avlusunda bir kuyu ve sekizgen planlı bir şadırvan var. Avlunun güneydoğusunda ise yine sekizgen planlı ve kubbeli dershane, doğusunda kare planlı bir kütüphane yer alıyor. Çorlulu Ali Paşa ve külliyenin mimarı Davut Ağa'nın mezarları da medresenin haziresinde yer alıyor. Biraz yürüyüp Nuruosmaniye Camii'ne uğramak şart.





Osmani ve Nuruosmani adlarıyla da bilinen ve 'Osmanlı'nın nuru' anlamına gelen Nuruosmaniye Camii'nin yapımına Sultan I. Mahmud döneminde başlanmış, III. Osman tarafından 1755 yılında tamamlanmış. Mimarı ise Mustafa Ağa. Kapalıçarşı'nın çatılarının üzerinde yükselen cami mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerler arasında. İstanbul Üniversitesi'nin görkemli kapısının önünden geçip Sahaflar Çarşısı'na uğramadan olmaz. Eski tadı yok elbette. Öğrenciliğim yıllarında eski kitaplara ulaşabildiğimiz, ziyaret etmekten keyif aldığımız bir yerdi çarşı. Şimdi bu amaca hitap eden iki dükkanın olduğunu görmek üzücü ama onlar bile insanı nostaljik bir havaya sokabiliyor. 562 yıllık tarihi olan çarşı için Evliya Çelebi, Seyahatnamesi'nde 17 yüzyıldan dükkan sayısının 50, ulemaya hizmet eden sahaf esnafının da 300 olduğundan bahsetmekte oysa ki... Plan yapıp ilerlemekte fayda var. Yoksa sokaklar, hanlar, dükkanlar arasında kaybolabilirsiniz. Yolgeçen Hanı, Kapalıçarşı, İç Bedesten, Zincirli Han, Çuhacı Han, Mahmut Paşa Külliyesi, Kürkçü Han, Mısır Çarşısı, Bodrum Hanı, Çukur Han, Bal Kapanı ve Büyük Validehan'ı listenize alabilirsiniz. Bu epey yorucu ama doyurucu bir tur olacaktır.