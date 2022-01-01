İstenmeyen tüm kokuları bitiriyor! Sadece bir kaşık dökün ve sonucu görün

Karbonat, antiseptik özelliği sayesinde ortamda bulunan kötü kokuları kolaylıkla bitirebilir. Hangi kötü kokudan nasıl kurtulabileceğinize dair geliştirilen farklı ipuçları, karbonat sayesinde en etkili yönteme dönüşüyor. İşte karbonatı etkili şekilde kullanabileceğiniz birbirinden farklı noktalar…

TUVALET KOKUSU





Ne kadar temizlense de bir türlü geçmeyen kokular sorun yaratabilir. En fazla istenmeyen kokunun oluştuğu noktalardan biri olan tuvalet, gerekli temizliğin yanı sıra karbonat ile ferah bir ortama da kavuşabilir. Bunun için özellikle temizlenmesi gereken alanları temizledikten sonra karbonatı üzerine dökün ve kabarmasına fırsat verin. Yaklaşık 1 saat bekledikten sonra karbonat dökülmüş yerleri iyice temizleyin.

GİDER KOKUSU

Borulardaki artıklar veya yeterli olmayan temizlik sonucunda ortaya çıkabilecek gider kokusu, aslında basit bir yöntemle çözülebilir. Haftada birkaç kez kokuların geldiği gidere iki yemek kaşığı karbonat dökün ardından bir saat bekleyin. Üzerine sıcak su dökün. Böylece giderlerdeki kokuya neden olan bakteriler ortadan kalkarak banyo ve mutfak ortamlardaki ferah havaya yeniden kavuşabilirsiniz .

AYAKKABI KOKUSU





Ayakkabılar, gün boyunca içerisinde kapalı kalan ayakların havasız bir ortamda bakteri üremesi sonucu oldukça kötü kokular ortaya çıkarabilir. Bulunan ortamlarda da rahatsız edici kokuların yayılmasına neden olan bu sorunu, karbonatla çözebilirsiniz. Kokan ayakkabılara bir çay kaşığı kadar karbonat döktükten sonra birkaç saat bekleyin ve ardından yıkayın. Antiseptik özelliği sayesinde karbonat, ayakkabıdaki kokuları ortadan kaldıracaktır.

BUZDOLABI KOKUSU

Karbonat, ferah bir hava için gerekli olan kokusu ortamı kolaylıkla sunar. Bunu yapabildiği noktalardan bir diğeri, buzdolabıdır. Yemekler, meyveler veya çeşitli sosların neden olduğu buzdolabı kokusunu yok etmenin en iyi yolu, bir kase içerisine aldığınız karbonatı bir gece boyunca buzdolabında bekletmektir. Böylece buzdolabındaki istenmeyen o kokuyu yok edebilirsiniz.

ELDE KALAN SOĞAN KOKUSU

Soğan, her yemeğe kattığı lezzet ile vazgeçilmez sebzelerden biri olsa da elde neredeyse hiç çıkmayacak gibi kalan kokusu, birçok kişiyi rahatsız ediyor. Fakat bu kokudan kurtulmanın oldukça kolay bir yöntemi bulunuyor. Karbonat karışımlı suda ellerinizi yıkadıktan sonra çeşmeden akan su ile ellerinizi durulayın. Soğan kokusundan dakikalar içinde kurtulabilirsiniz.

KEDİ KUMU KOKUSU





En sevimli dostlarımız için kurduğumuz dünyayı aynı zamanda ferah bir ortam haline getirmek çoğu zaman zorlu olabilir. Kedi kumu, kısa sürede koku birikimine neden olan ve düzenli temizliğe rağmen bazı anlarda rahatsız edici bir koku yayabilen evcil hayvan malzemelerinden biri. Fakat bu sorunu ortadan kaldırmanın en iyi yolu, hem kedinize hem de kendinize zarar vermeyecek olan karbonatı kullanmaktır. Bir su bardağının çeyreği kadar doldurduğunuz karbonatı, kedi kumunun üzerine serpin ve bekleyin. Koku artışı fark ederseniz, karbonata ekleme yapabilirsiniz. Karbonatın koku giderici özelliği sayesinde kedi kumunda istemediğiniz kokulara veda edebilirsiniz.