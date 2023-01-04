Kadın girişimci İstanbul’daki tecrübesiyle Anadolu’da kereste fabrikası kurdu

55 hektar arazi üzerinde faaliyet gösterdiklerini dile getiren Çapar, üretim kapasitesi ve ciro bakımından sektörde Türkiye'nin en büyük 4 firmasından biri olduklarını vurguladı.

İhracatı artırmak istediklerini aktaran Çapar, "Libya, Ürdün, Irak, Suriye, Suudi Arabistan, Katar ve İsrail gibi ülkelerle çalışıyoruz. Şu an bünyemize Almanya, İtalya ve Fransa eklenecek. Bu ülkelere ihracat yapacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Çapar, talebin artması nedeniyle üretimi artırma kararı aldıklarına işaret ederek, "İkinci bir üretim hattı kuruyoruz. Avrupa'ya sevkiyat yapabilmek için ürünlerin istenilen bazı özellikleri var. Bunları oluşturmak için yeni bir yatırımımız var. Allah nasip ederse iki ay içinde tamamlanıp Avrupa'ya ihracat ayağımız oluşacak." diye konuştu.

"KADIN İSTERSE BAŞARIR"

Çapar, ticari hayatına 1995 yılında başladığını, o günden beri en çok "yapamazsın" kelimesini işittiğini ancak girdiği her işten başarıyla çıktığını söyledi.

Kendi işini kurmak isteyen kadınlara "korkmayın" diye seslenen Çapar, şunları kaydetti:

"Çevremdekiler hep 'kadınsın, yapamazsın' demişlerdi. 'İçinde bulunduğunuz sektör hiç kadına uygun bir sektör değil' şeklinde olumsuzluklar aldım. Bu olumsuzluklar aslında bana büyük hedefler kazandırdı. Tıkanmak yerine her 'yapamazsın' dediklerinde daha bir heyecanlandım. Ataerkil bir toplumuz. Bazı sektörler sadece erkeğe hasmış gibi algılanıyor. Burada 'sektörün ablası' konumundayız. Kereste, inşaat firması, tomruk denilince 'kadınsın, nasıl yapıyorsun' diyorlar. Ben elime hızar alıp tomruk kesmiyorum. Bunu yapan bir ekibimiz var. Kadrosunu düzgün kurduğunuzda iş yürüyor. Artık sektör alıştı."