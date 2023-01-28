Kadınlar bir kültürü kurtardı! Yüzlerce yıllık tarih: Yörük kilimi "alafaradın" yeniden tezgahlarda

Halk Eğitimi Merkezinde 20 yıl önce öğretmen olarak göreve başladığını aktaran Tuğ, daha önce hep normal halı dokuduklarını, son dönemlerde ise kültürlerini canlandırmak için alafaradın kilimi dokumaya başladıklarını kaydetti.

Annesine özenerek küçük yaşlarda kilim dokumaya başladığını ifade eden Tuğ, "Eşim din görevlisi olduğu için başka kentlerde çalıştık. Sonra köyümüze dönünce annemden gördüğüm kadarıyla yeniden kilim dokumaya başladım." dedi.

Tuğ, Yörük geleneğine göre geçmişte her doğan çocuğa alafaradın kilimi hediye edildiğini aktararak, şöyle devam etti:

"En büyük mutluluğum bu kilimlerin unutulmamış olması. Bu kilimin değeri son yıllarda yeniden anlaşıldı. Kadınlar olarak bu kültürü kurtardık. Kültürümüzü bitirmedik, bundan sonra da bitmez. 4 hoca yetiştirdim. Ben ölürsem bu kültürü onlar yaşatacak. İp yapmasından boyasına, dokumasına kadar her şeyi öğrendiler. Bu yıl Almanya'dan da sipariş aldık."

Zeynep Tuğ'dan eğitim alan 69 yaşındaki Azime Pehlivanoğlu da küçük yaşlarda kilim dokuduğunu ancak daha sonra unuttuğunu belirterek, ilerleyen yaşında yeniden kilim dokumanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Dokuduğu kilimlerin beğenildiğini vurgulayan Pehlivanoğlu, bu kültürün yaşatılmasında katkısı bulunduğu için mutlu olduğunu kaydetti.

Pehlivanoğlu, öğretmenleri Zeynep Tuğ'a minnettar olduklarını dile getirdi.