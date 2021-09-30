Kadınların gece lambasına dönüştürdüğü su kabakları öğrencilere burs oluyor

Dernek Başkanı Ayşe Çakır, AA muhabirine, belediyenin ücretsiz sağladığı su kabaklarını işleyip satarak öğrencilere burs sağlamak amacıyla dernekte 10 günlük su kabağı işleme kursu düzenlediklerini söyledi. Kadınların gönüllülük esasına göre kursa katıldığını aktaran Çakır, "Su kabaklarına gravür setiyle desenler çizerek gece lambasına dönüştürüyorlar. Dernek olarak biz de gece lambalarını satıyoruz." dedi.

Çakır, 25 gönüllü olduğunu ve günlük 12 kişi ile çalıştıklarını anlatarak, "Amacımız para kazanıp cebimize koymak değil, ihtiyaç sahiplerine nasıl ulaşabiliriz onun derdindeyiz. Satışlardan kazandığımız paranın bir kısmıyla kursun devamını sağlıyoruz, kalan miktarla da ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz ve evlenecek gençlerimize yardım ediyoruz." diye konuştu. Su kabaklarını Çekerek Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi aracılığıyla ve derneğe gelen ziyaretçilere sattıklarını belirten Çakır, yakın zamanda internet üzerinden satışa başlayacaklarını ifade etti.

"ÇEKEREKLİ KADINLAR ÜRETMEYE DE DEVAM EDECEK"

Gönüllü kadınlarından 3 çocuk annesi Hatice Özkan da arkadaşlarının işleme yaptıkları su kabaklarını boyadığını dile getirdi. Menşur Pusmaz, "Burada güzel çalışmalar yapıyoruz, güzel vakit geçiriyoruz. Bir öğrenciye bir kalem alabilirsek bu bizim için onur verici. Çekerekli kadınlar üretiyor, üretmeye de devam edecek." ifadelerini kullandı.

Neşe Doğan da muhtaç ailelere, yeni evli çiftlere, durumu iyi olmayan öğrencilere faydalı olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Bozok Üniversitesi Çekerek Fuat Oktay Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Öğretim Görevlisi Şahin Bayraktar ise dernek bünyesinde kadınlara yönelik el yapımı lavanta katkılı sabun kursu açtıklarını da anlatarak, "Çekerek Belediyesinin elde ettiği lavanta yağı ile sabun üretiyoruz. Kadınlarımız yaptıkları sabunlardan elde ettiği gelirlerle gerek öğrencilere gerek halka yardımda bulunuyor." dedi.