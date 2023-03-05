Kahramanmaraş’ta depremden 637 saat sonra enkazdan 2 keçi canlı çıkarıldı

Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından, Nurhak ilçesine koordinatör olarak görevlendirilen Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün koordinesinde yürütülen çalışmalar devam ediyor.