Kanser hastasına meslektaşlarından muhteşem destek: “Yalnız değilsin!”

Video, şu anda kanser tedavisi gören Neftali Martin tarafından internette paylaşıldı. Neftali kendisi de bir kuafördür ve meslektaşı Joel'e saçlarını tıraş ettirmek için gider. Kemoterapinin bir yan etkisi olan saç dökülmesinden kurtulmak için giden Neftali, arkadaşından hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşır.

Hasta kuaför, arkadaşına yaptığı tüm ziyareti filme aldı ve saçları tıraş edildiğinde nasıl gözle görülür bir şekilde duygusallaştığını gösterdi. Joel, Neftali'nin kel görünümünün onu ne kadar duygusal hale getirdiğini görmeye dayanamadı ve bu yüzden aniden saç kesme makinelerini kendi saçlarında kullanmaya başladı.

Kanser hastası müşterisinin saçlarını tıraş eden berberin yürekleri ısıtan hareketi gözyaşlarına boğdu

Neftali ağlamaya başladı ve meslektaşının şefkatli tavrı karşısında tamamen şaşkına döndü ve işler bundan sonra daha da duygusallaştı.

Neftali'nin paylaştığı bu video, daha sonra hızlı bir şekilde viral hale geldi 9 milyondan fazla görüntülenme aldı.

Gerçek dostluğun yansıması olan bu video, tüm dünyada büyük bir etki gösterdi ve kanser hastalarıyla ortaya çıkan dayanışmanın ne kadar etkili olduğunu tüm dünyaya yansıttı.