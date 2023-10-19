Kanseri yendi! Şimdi aynı hastalıkla mücadele edenler için çalışıyor

Baykal, Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada, 35 yaşından sonra her yıl rutin muayene yaptırdığını söyledi. 42 yaşında yaptırdığı rutin muayenede kanserli kitlenin tespit edildiğini belirten Baykal, "Karmaşık ve zor bir süreçti ancak sağlıkçı olduğum için paniğe kapılmadım. Günümüzde kanserle ilgili pek çok güzel çözümler ve tedaviler mümkün." dedi. Bu süreçte bilim insanları Prof. Dr. Nermin Tunçbilek, Prof. Dr. Ruşen Coşar ve Prof. Dr. Atakan Sezer'in kendisine yardımcı olduğunu ve tedavisini yaptığını ifade eden Baykal, şunları kaydetti:

"Kanser tanısı alıyorsunuz, kimsenin hayatında karşılaşmak istemeyeceği bir sorun. Çözüm odaklı yaşamak lazım, hayat çok değerli. Hemen karalar bağlamamak lazım. Bu süreçte hasta- hekim arasındaki güven ve dayanışma son derece önemli, hekimlerime çok teşekkür ederim. Yaklaşık 1 yıllık tedavi sürecim oldu. Tümörüm agresif tipti, 4 seans kemoterapi aldım. İlk başta korku ve endişe yaşadım. İlk kemoterapi seansından 20 gün sonra saçlarım dökülmeye başlamıştı. Bunun bir süreç olduğunu düşündüğümden çok da karalar bağlamadım, saç sonuçta, kökü bendeydi." Baykal, tedavi sürecinde çeşitli zorluklar yaşasa da sosyalleşmekten vazgeçmediğini dile getirdi.

Hayatın çok değerli olduğunu vurgulayan Baykal, "Sağlıkla uyandığımız her günün bir armağan olduğunu düşünüyorum. Özellikle böyle bir deneyim yaşadıktan sonra hayatın tadını çıkarmamız gerektiğinin kanaatindeyim. Sağlıkla yaşadığımız her gün için şükürler olsun." diye konuştu.

RUTİN TAKİPLER İHMAL EDİLMEMELİ

Meme kanseri olan hastalara destek olduğunu belirten Baykal, "Hem hastalığım süresince hem de hastalığı atlattıktan sonra meme kanseri tedavisi gören kişilerle tanıştım. Hastalığı taşıyanlara yaşadıklarımı ve bu hastalıkla nasıl mücadele ettiğimi anlatıyorum, çevremdekilere de hastalığın tedavisinde erken teşhis ve özellikle rutin kontrollerin önemi hakkında bilgi veriyorum." dedi. Baykal, Sağlık Bakanlığının meme kanseriyle mücadele konusunda birçok çalışması olduğunu dile getirdi.

Kanser Erken Teşhis, Tedavi ve Eğitim Merkezlerinde (KETEM) çalışan sağlıkçıların önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade eden Baykal, sözlerini şöyle tamamladı:

"KETEM'deki arkadaşlarımız bu konuyla yakından ilgileniyor. Birçok yerde stantlar açıp bilgilendirmeler yapıyor. Hastalar meme kanserinden korkmamalı.

Rutin takiplerin zamanında yapılması ve ihmal edilmemesi çok önemli. Hiçbir şikayetimiz olmasa da kontrol amaçlı her kadının yılda bir kez kadın doğum hekimine ve genel cerraha giderek takiplerini yaptırması çok önemli."