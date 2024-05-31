Kanseri yendi şimdi ev ev gezerek şifa dağıtıyor!

Memesinde iki yıl önce kitle olduğunu fark edince biyopsi alınarak kanser teşhisi konulduğunu vurgulayan Yıldız, "Başlarda süreç kolay olmuştu ancak ameliyattan 45 gün sonra en zor dönem başladı. Tedavi sürecini biliyorsun ama bunu kendinde uygulamak zor. Kemoterapiden sonra saçlarım tutam tutam elime geliyordu. Eşimle ağlaya ağlaya evde saçımızı kazıdık." dedi.

Yıldız, 6 kür kemoterapi aldığını, radyoterapi tedavileri de yaz ayına denk geldiği için vücudunda yanıklar oluştuğunu ifade etti.