Kanseri yenme umutlarını seramiklerle şekillendiriyorlar

Kavukçu'nun atölyesinde ellerine ilk kez seramik çamuru alan kanser hastaları, "melek kanadı", "kelebek", "güneş" ve "çiçek" gibi umudu simgeleyen objeler yaptı. Kanser hastalarının sosyalleşmesine de katkı sağlayan etkinlikte bir müzisyen, saz eşliğinde türküler söyledi.

KULE GÖREVLİSİYKEN SERAMİK USTALIĞINA YÖNELDİ

Seramik ustası Kavukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esenboğa Havalimanı'nda kule görevlisi olarak 10 yıl çalıştıktan sonra mesleğini bırakıp seramik üretmeye başladığını söyledi.

Kemoterapi sürecinde tedavi almak istemeyen bir çocuğun eline çamur verdiğini anlatan Kavukçu, "O çamurla tedavi sürecini daha kolaylaştırdık. Hobi olarak başlayan seramik hikayem hocalığa kadar ilerledi. Atölyemde aktif olarak çoğunlukla psikolojik tedavi gören kanser hastalarını çamurla buluşturup onlara şifa dağıtmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Kendi annesi de kanser tedavisi gören Kavukçu, kanser hastası kadınların seramik çamuruyla istedikleri objeleri ürettiğini belirterek, "Bu çalışmaları fırınlayacağım, kendilerine ileteceğim, onlar için kalıcı bir hale gelecek. Burada geçirdikleri 3-5 saatin, hayatta yaşadıkları sıkıntılardan bir nebze de olsa korkmamalarını sağlamasını umut ediyorum." dedi.