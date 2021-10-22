'Kapadokya Barbiesi' kadınların umudu oldu

Aksaray'ın Gülağaç ilçesindeki tarihi ve turistik Saratlı beldesinde yaşayan Nebibe Akbulut’un (69) 'Kapadokya Barbiesi' adı verilen bez bebeklerin yapımını öğrettiği 80 kadın, ürünlerini turistlere satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

DHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 22.10.2021 15:12

Saratlı beldesinde oturan 8 çocuk annesi Nebibe Akbulut, 7 yıl önce bir esnafın Aziz Mercurius Yeraltı Şehri'ne gelen turistlere sattığı bez bebeğin nasıl yapıldığını merak edip, satın aldı. Ardından söküp, yeniden yaptı. Daha sonra giydikleri eski yöresel kıyafetlerden ve şişelerin metal kapaklarını kullanarak kendisi de bez bebek yapmaya başladı. Yaptığı bebekleri yeraltı şehrine gelen turistlere satan Akbulut, ilk etapta kızları ve diğer yakınları olan kadınlara bebek dikmesini öğretti. Talep üzerine Nebibe Akbulut, beldedeki diğer kadınlara da bebek dikmesini öğretti. Akbulut sayesinde yaklaşık 80 kadın, Aziz Mercurius ve Kırkgöz yeraltı şehirlerinde 'Kapadokya Barbiesi' adını verdikleri bez bebekleri satıp ev ekonomilerine katkı sağlamaya başladı.

MERAK EDİP BAŞLADI, İŞ KAPISI OLDU Bez bebeği merak edip yapmaya başladığını ifade eden Nebibe Akbulut, şunları söyledi: "7 yıldır bu işi yapıyorum. Bebek yapımını komşularıma, kızıma ve gelinime de öğrettim. Yaptığım bebekleri de kendim, yeraltı şehrinde turistlere satarak ekmek paramızı kazanıyoruz. Bebekleri, kendimizin giydiği yöresel kıyafetlerin eski kumaşlardan üretiyoruz. Bebeklerimizi esnafa da biz satıyoruz. Kendimizi geliştirdik ve bebeklerinin yanında koyun, kedi, köpek gibi yünden ürünler de üretmeye başladık. Bebek işi bizim beldemizin kadınlarının geçim kaynağı oldu. Bebekleri turistlere satıp evimize gelince çok seviniyoruz. Günlük 10 tane bebek üretiyorum ve günlük 200 ile 300 TL gelir elde ediyorum. Bu işe elim alıştığı için bana bebek yapmak zor gelmiyor. Bizim renkli kıyafetlerimizden yaptığımız bebekler daha çok ilgi görüyor. Bu iş sayesinde yapancı dil de öğrendik. Bebeklerimizi de boyutlarına göre 1 dolar ile 10 dolar arasında satıyoruz."