Kapadokya'da sıcaktan bunalanlar yer altı şehrine akın etti

Kapadokya'da turistler, bunaltıcı sıcakların etkili olduğu vakitlerde serin yapısıyla bilinen yer altı şehirlerine yönelik turları tercih ediyor. Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla ünlü turizm bölgesi Kapadokya'da turistler, ortalamanın üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle açık alanlardan çok bölgedeki yer altı şehirlerini geziyor.

AA Giriş Tarihi: 28.07.2023 10:42 PAYLAŞ ABONE OL

Kapadokya'da çok sayıdaki yer altı şehrinden ziyarete açık tutulan Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Tatlarin, Mazı ve Kayaşehir, son günlerde turistlerin gezdiği mekanların başında geliyor. Sıcaklığın 35 dereceyi aştığı Nevşehir'de, tarihi medeniyetlerin izlerini taşıyan tünel ve odalardan oluşan yer altı şehirlerine inen turistler, hem tarihi bir yolculuğa çıkıyor hem de sıcak havanın bunaltıcı etkisinden kurtuluyor. Nevşehir Turist Rehberleri Odası Başkanı Özay Onur, yerin onlarca metre altındaki kayadan oyma yer altı şehirlerinin, yazın serin, kışın ise ılık ortam sunduğunu söyledi.

Bölgeye gelen yerli ve yabancı turist kafilelerinin yer altı şehirlerinde yoğunluk oluşturduğunu kaydeden Onur, şöyle konuştu: "Hava sıcaklıkları yüksek seyrediyor. Yer altı şehirlerinde sıcaklık yaz kış 16-18 derece arasında oluyor. Dışarıdan misafirlerimiz yer altı şehirlerine geldiklerinde doğal klima ortamıyla karşılaşıyor ve burada rahatlıyor. Konuklarımıza Kapadokya'yı üç şekilde gezdiriyoruz. Yerin altında, yer yüzeyinde ve balonla gökyüzünden bölgeyi keşfedebiliyorlar. Yer altı şehirlerinin milattan önce 1800'lü yıllara kadar uzanan tarihi var. Geçmiş medeniyetlerde insanların bu alanları savaş zamanlarında kullandığını biliyoruz. Tüf kayayla kaplı alanların oyulmasıyla inşa edilen bu yapılar, gezenlere serin ortam sunuyor."