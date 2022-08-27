Karınca derdini tümden bitiriyor! Bu ev yapımı tarifte kimyasallara yer yok

Temizlik uzmanlarının açıkladığı bu sır ise doğal ve pratik yöntemlerle karınca basmalarından kurtulmanızı sağlayacak.

İKİ MALZEME YETİYOR

Aslında çoğu kişinin evinde bulunan ve kolayca ulaşılabilir olan iki malzeme sayesinde kolaylıkla evdeki karıncalardan kurtulabilirsiniz. Bu noktada tek ihtiyacınız olanlar ise pudra şekeri ve sodyum bikarbonattır.

Evde küçük çocuğu veya evcil hayvanı bulunan kişilerde kolayca bu yöntemle karıncaları uzaklaştırabilir.

Farklı bir tarifte ise yarım ölçü pudra şekerine yarım ölçü karbonatı karıştırmanız öneriliyor.





Her iki tarifte de tek yapılması gereken iki malzemeyi karıştırıp karıncaların olduğu yere serpmek.

Özellikle yaz aylarının gelişiyle artan karınca istilalarından bu tariflerle kurtulmanız mümkün.

Evin içerisine girememeleri için evin etrafındaki deliklere bu karışımdan dolduraibilirsiniz. Bu sayede eve girmeleri de mümkün olmayacaktır ve kısa sürede hepsi ortadan kaybolacaktır.

BİR HAFTA UYGULAMAK YETERLİ





Çok ciddi karınca istilalarında bile bu karışımı bir hafta boyunca günlük olarak karıncaların bulunduğu alana serpmek ve beklemek yeterli olmaktadır. Bu sayede hiçbir kimyasal ürüne ihtiyaç duymadan kısa sürede tüm karıncalardan kurtulacaksınız.