Karnabahardan Ne Yapılır? Yoğurtlu, Zeytinyağlı, Kolay Karnabahar Yemekleri

Son zamanlarda Türk mutfağında popüler bir sebze haline gelen karnabahar, lezzetli ve sağlıklı bir sebze oluşuyla birlikte çok sık tercih edilmektedir. Birçok insanın önyargılı olduğu karnabahar, karnabahardan ne yapılır sorusunu da beraberinde getirmiştir. Yoğurtlu, zeytinyağlı, kolay karnabahar yemekleri insanların sıklıkla tercih ettiği yemeklerdendir. Özellikle kış aylarında yetişen karnabaharın sağlık açısından birçok olumlu etkisi vardır. Bizler de bu yazımızda sizler için karnabahardan ne yapılır sorusuna yanıt aradık ve metnimizi sizler için derledik. İyi okumalar…

Karnabahardan Ne Yapılır?

Turpgillerden olan karnabahar, Türk mutfağında oldukça popüler bir sebzedir ve çeşitli yemeklerde kullanılabilir. Yaprakları koyu yeşil, çiçekleri beyaz veya sarımtıraktır. Kış sebzelerinden olan karnabahar, lahanaya benzemektedir. Lahananın çiçek saplarının kısalıp etlenmesiyle lahanadan türemiştir ve yenen kısmı, henüz açmamış yoğun çiçek durumudur. Türkiye'de; güzlük turfanda karnabahar, kışlık karnabahar ve mart karnabahar olmak üzere üç çeşidi vardır. Fosfor ve vitamin bakımından çok zengindir. A vitamini bulunduran bu sebze, birçok hastalığa karşı insanları korumaktadır. İdrar söktürücü özelliğiyle de bilinen lahana, mide boşalmasının yavaşlamasına katkıda bulunur. Düşük kalorili olduğu için diyet listelerine de eklenen karnabahardan yapılabilecek bazı lezzetli yemekler arasında yoğurtlu karnabahar salatası, zeytinyağlı karnabahar yemeği, karnabahar köftesi, karnabahar graten, karnabahar kızartması ve karnabahar mücveri gibi tarifler bulunmaktadır. Yoğurtlu karnabahar salatası, karnabaharın haşlanması ve sarımsaklı yoğurt, maydanoz ve ceviz gibi malzemelerle karıştırılmasıyla hazırlanır. Zeytinyağlı karnabahar yemeği, karnabaharın küçük parçalara ayrılması ve zeytinyağı, soğan, sarımsak, domates ve baharatlarla birlikte pişirilmesiyle yapılır. Karnabahar köftesi, karnabaharın haşlanması ve bulgur, soğan, maydanoz ve baharatlarla birlikte yoğrulmasıyla hazırlanır. Karnabahar graten, karnabaharın haşlanması ve beyaz sos ile birlikte fırında pişirilmesiyle yapılır. Karnabahar kızartması ise karnabaharın küçük parçalara ayrılması ve kızartılmasıyla hazırlanır. Karnabahar mücveri de karnabaharın rendelenmesi ve yumurta, un, maydanoz, soğan ve baharatlarla karıştırılmasıyla yapılır. Karnabahar, düşük kalorili ve yüksek lif içeriği sayesinde sağlıklı bir sebzedir. Ayrıca çeşitli vitaminler ve mineraller de içerir. Bu nedenle, karnabaharlı yemekler sağlıklı ve lezzetli bir seçenek olabilir. Ayrıca karnabaharın sağlıkta olumlu etkileri de bilim insanları tarafından araştırılmıştır. Karnabahar kalp hastalıklarına karşı insanları korumakta, kan şekerini dengelemektedir. Zihni dinlendiren karnabahar aynı zamanda kansere karşı korumasıyla insanlar tarafından tercih edilmektedir. Hamile insanların da sıklıkla tercih ettiği karnabahar, enfeksiyonlara karşı koruyucu özelliğiyle de bilinmektedir.

Yoğurtlu, Zeytinyağlı, Kolay Karnabahar Yemekleri

Karnabahar, sağlıklı ve lezzetli bir sebzedir ve kolayca farklı yemeklere dönüştürülebilir. Yoğurtlu, zeytinyağlı ve diğer farklı tariflerle karnabahar, Türk mutfağında popüler bir sebze haline gelmiştir. Karnabahardan yapılabilecek bazı lezzetli yemeklerin listesi aşağıdaki gibidir:

Yoğurtlu Karnabahar Salatası: Bu lezzetli salata, karnabaharın doğranması ve haşlanmasıyla hazırlanır. Haşlanmış karnabahar, sarımsaklı yoğurt, maydanoz ve ceviz gibi farklı malzemelerle karıştırılır ve servis edilir. Bu salata, hem hafif hem de besleyici bir öğle yemeği veya yan yemek olarak servis edilebilir.

Zeytinyağlı Karnabahar Yemeği: Zeytinyağlı yemekler Türk mutfağında oldukça popülerdir ve karnabahar da bu yemeklerin içinde kullanılabilir. Bu yemek, karnabaharın küçük parçalara ayrılması ve zeytinyağı, soğan, sarımsak, domates ve baharatlarla birlikte pişirilmesiyle hazırlanır. Bu yemek, genellikle pilav veya bulgur pilavı ile servis edilir.

Karnabahar Köftesi: Karnabahar köftesi, karnabaharın haşlanması ve ezilmesiyle hazırlanır. Ezilmiş karnabahar, bulgur, soğan, maydanoz ve baharatlarla birlikte yoğrulur ve köfte şekli verilir. Bu köfteler, fırında veya kızartılarak pişirilir ve servis edilir.

Karnabahar Graten: Bu lezzetli yemek, karnabaharın haşlanması ve beyaz sos ile birlikte fırında pişirilmesiyle hazırlanır. Beyaz sos, süt, un, tereyağı ve baharatlarla hazırlanır ve karnabaharın üzerine dökülür. Üzerine kaşar peyniri rendesi serpilir ve fırında kızarana kadar pişirilir.

Karnabahar Kızartması: Karnabahar, kızartılarak da hazırlanabilir. Bu tarif için karnabaharın küçük parçalara ayrılması ve bir kızartma tavasında kızartılması gereklidir. Kızartılmış karnabaharlar, servis tabağına alınır ve üzerine limon suyu sıkılır.