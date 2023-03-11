Karton bardaklardaki gizli tehlike!

Karton bardaklar ısıyla birleşmesi sonucunda, zararlı iyonların ve küçük plastik parçacıkların sıvıya geçmesine sebep oluyor. Hindistan Teknoloji Enstitüsü'nde yapılan araştırmalar, karton bardağı kaplayan polietenin parçalanması sonucunda, mikroplastik yutmamıza sebep olduğunu ortaya koydu.
"3 KİLOYA YAKIN PLASTİK TÜKETİYOR"
Bir insan yaşadığı süre zarfında 3 kiloya yakın plastik tüketiyor. Bu maddeler ise yıllarca vücutta toplanıyor. Vücudumuzda biriken bu maddeler ilerleyen zamanlarda, kanser, ürüme sorunları, romatizmal hastalıklar ve nörolojik bozukluklara yol açabiliyor.
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Hatta uzmanlar, erkek ve kadınlarda kısırlığa da neden olabileceğini söylüyor. Sonuç olarak karton bardak kullanmamakta fayda var! Bunun yerine, sağlığınız için cam bardak kullanmayı tercih edin.
CAM BARDAK KULLANIN
İş yerinde ve okulda karton bardak kullanımı oldukça fazla. Çay, kahve tüketmek için kullandığımız bu bardakları azaltmak için cam bardak tercih etmek sağlığınız açısından en faydalısı olacaktır.
Eğer iş yerinizde ya da gittiğiniz okulda cam bardağınız yok ise yanınızda bir bardak götürebilirsiniz. Böyleyce karton bardak kullanımı minimuma indirebilirsiniz.