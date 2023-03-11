Karton bardaklardaki gizli tehlike!

Karton bardakla çay, kahve içenler dikkat! Neden mi? İşte, okulda ya da kafe gibi ortamlarda sıcak içecekleri tüketmek için karton bardaklar tercih ediliyor. Fakat zararsız gibi görünen bu bardaklar meğer içerisinde gizli bir tehlike barındırıyormuş. İşte haberin şaşırtan detayları...

Giriş Tarihi: 11.03.2023 13:23 PAYLAŞ ABONE OL

Karton bardaklar ısıyla birleşmesi sonucunda, zararlı iyonların ve küçük plastik parçacıkların sıvıya geçmesine sebep oluyor. Hindistan Teknoloji Enstitüsü'nde yapılan araştırmalar, karton bardağı kaplayan polietenin parçalanması sonucunda, mikroplastik yutmamıza sebep olduğunu ortaya koydu.

"3 KİLOYA YAKIN PLASTİK TÜKETİYOR" Bir insan yaşadığı süre zarfında 3 kiloya yakın plastik tüketiyor. Bu maddeler ise yıllarca vücutta toplanıyor. Vücudumuzda biriken bu maddeler ilerleyen zamanlarda, kanser, ürüme sorunları, romatizmal hastalıklar ve nörolojik bozukluklara yol açabiliyor. https://www.instagram.com/reel/Cpo8CSJAILU/?utm_source=ig_web_copy_link