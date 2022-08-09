Kavuran sıcaklarda uyuyamıyorum diyenler: Bu yöntemle derin bir uyku çekeceksiniz…

Sağlıklı bir uyku, insan bedeni için oldukça önemlidir. Özellikle düzenli uyku saatlerine sahip olmak, daha enerjili olmanıza ve kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olur.

SOĞUK HAVALARDA UYUMAK

İnsan vücudu soğuk havalarda uyumak için yaratılmıştır. Rahat bir uyku ortamı için yatak odaları, 16C ile 18C arasında kalmalıdır ve bu genellikle sıcak hava dalgaları boyunca çok fazla sağlanamadığından, rahat uyumak için kullanabileceğiniz farklı formüller deneyebiliriz. Aynı zamanda serin bir ortamda uyumak uyku kalitenizi artırır.

Yüksek sıcaklıklar, vücudunuzu doğal olarak endişeli bir duruma sokarak canlı ve rahatsız edici kabuslara yol açabilir. Psikiyatristler, uyku sırasında vücudun ısısı düştükçe, daha derin, onarıcı bir uykuya girildiğini söylüyor.