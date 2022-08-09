Kavuran sıcaklarda uyuyamıyorum diyenler: Bu yöntemle derin bir uyku çekeceksiniz…

Sağlıklı bir uyku, insan bedeni için oldukça önemlidir. Özellikle düzenli uyku saatlerine sahip olmak, daha enerjili olmanıza ve kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olur.
SOĞUK HAVALARDA UYUMAK
İnsan vücudu soğuk havalarda uyumak için yaratılmıştır. Rahat bir uyku ortamı için yatak odaları, 16C ile 18C arasında kalmalıdır ve bu genellikle sıcak hava dalgaları boyunca çok fazla sağlanamadığından, rahat uyumak için kullanabileceğiniz farklı formüller deneyebiliriz. Aynı zamanda serin bir ortamda uyumak uyku kalitenizi artırır.
Yüksek sıcaklıklar, vücudunuzu doğal olarak endişeli bir duruma sokarak canlı ve rahatsız edici kabuslara yol açabilir. Psikiyatristler, uyku sırasında vücudun ısısı düştükçe, daha derin, onarıcı bir uykuya girildiğini söylüyor.
YATMADAN ÖNCE YASTIK KILIFINIZI DONDURUCUYA KOYUN
Kendinizi serinletmeye çalışıyorsanız, yatmadan önce yastığınızı, yaklaşık 15 dakika dondurucuya koyarak serinlemesini sağlayın. Aynı zamanda birsu şişesini soğuk suyla doldurmayı ve yatmadan bir saat önce dondurmayı deneyin. Bu sizin ferahlamnıza yardımcı olacaktır.
PERDELERİ KAPALI TUTUN
Kavurucu gecelere önceden hazırlanmanın bir başka püf noktası da panjurlarınızı ve perdelerinizi tüm gün kapalı tutmaktır. Bu, odayı ısıtmak için pencereden gelen güneş ışınlarını azaltacaktır. Bununla birlikte, ısıyı emerek odayı daha sıcak hale getirme eğiliminde oldukları için koyu renkli panjurlar bu durum daha etkili olacaktır.
GÜN BOYU DIŞARIDA KALIN
Yatak odanızı ışıktan uzak tutmanız gerekirken, kişisel olarak gün boyunca dışarıda vakit geçirmeye çalışmalısınız. Işık, beyninize ne zaman uyanık ve ne zaman dinlenmeniz gerektiğini bildirdiği için vücudunuzun iç saatini düzenlemede en önemli rolü oynuyor.
Gün boyunca kendinizi zinde hissetmek için mümkün olduğunca fazla ışığa maruz bırakmalısınız, ancak gün geçtikçe güneş ışığını engellemek için perdelerinizi kapatmalı ve bunun yerine ortam lambaları kullanmalısınız. Yatmaya başladığınızda, yatak odanız neredeyse siyah olmalı, böylece beyniniz yatma zamanının geldiğini anlar. Ayrıca ışığı engellemek için yatağınızın yakınında bir göz maskesi bulundurmanız sizin için faydalı olacaktır.