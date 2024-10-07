Kendini korusun diye kızına verdiği eğitim dünya birinciliği getirdi!

'ÇOK FAZLA KADINA ŞİDDET OLAYI GÖRÜYORDUM'

2019 Avrupa 3'üncüsü, 2021 Türkiye Şampiyonu, 2022-2023 Türkiye 2'ncisi, 2022 İSKA Federasyonu Dünya Şampiyonu, 2023 Avrupa 3'üncüsü, 2024 Okul Sporları Türkiye Şampiyonu olarak çok sayıda madalyaya sahip olan Emine Selin Çetin, kadına yönelik şiddet olaylarında kendini korumak için çıktığı yolda 2028'de düzenlenecek olimpiyatlarda yarışmayı hedefliyor. Hem derslerine çalışıp okulda başarılı olduğunu hem de sporla ilgilendiği için günlerinin çok yoğun geçtiğini ifade eden Çetin, "Çok fazla kadına şiddet olayı görüyordum. Babam da yaşayacağım bir şiddet olayından kendimi korumam için bu sporla tanıştırdı. Yeteneğimi keşfettim ve dereceler elde ettim. Başarıya ulaştım" dedi. Öz güveninin arttığını, çevresinde saygınlık kazandığını anlatan Çetin, arkadaşlarının da 'Sana bir şey demeyelim, sen bizi döversin' şeklinde espri yaptığını söyledi. Çetin, beslenmesine de dikkat ettiğini ve kilosunu koruyarak aynı sıklette yarışmayı planladığını anlattı.