Kendisini düşünmeden koştu: "O an yapabileceğimiz tek şey bebekleri korumaktı"

Gaziantep'te deprem sırasında kuvözdeki bebekleri korumaya çalışırken görüntüleri güvenlik kamerasına yansıyan sağlık çalışanı, yaşadıklarını anlattı.

AA Giriş Tarihi: 13.02.2023 08:54 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 10:29 PAYLAŞ ABONE OL

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerden etkilenen Gaziantep'te görev yaptığı hastanede depreme yakalanan ve kuvözdeki bebekleri korumaya çalışan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi hemşiresi Devlet Nizam, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı. Devlet Nizam, deprem sırasında izole odasında olduğunu ve ünitedeki arkadaşının da kendisine seslendiğini ancak sarsıntı nedeniyle gelmekte zorlandığını söyledi.

Üniteye girer girmez mesai arkadaşlarına kuvözleri tutmaları yönünde seslendiğini dile getiren Nizam, şöyle konuştu: "O an tek aklımıza gelen kuvözleri korumaktı. O an sadece bebekler aklımıza geldi. Hiçbir şekilde uyanmamaları gerekiyordu çünkü uyandıklarında daha fazla aktif olup daha tehlikeli olabilirdi. Fren sistemi var ama yine de üstüne bir şeyler düşerse diye düşünüp sarılmayı tercih ettik. O gece ünitede stabil durumda 7 bebeğimiz vardı. Deprem bittikten sonra hastane çalışanlarıyla bebekleri üst kata taşıdık. Zaten bu sırada da bebekler için yeni yerleri ısıtılmıştı. Biz de bebekleri mont gibi kıyafetlerimize sarıp çıkarttık."