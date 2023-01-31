Kesme tahtalarındaki çıkmayan lekelere son veriyor! Tertemiz bir görüntü için sadece 2 malzeme yetiyor…

Yemek yaparken sıkça kullandığımız kesme tahtaları çabuk kirlenmeye oldukça meyillidir. Domates, kırmızı biber veya maydanoz: Kesme tahtanızda inatçı lekelerin oluşmasına neden olabilir. Bu lekelerden kurtulmak için birkaç farklı yöntem bulunuyor. Eğer siz de kesme tahtalarındaki lekelerden şikayetçiyseniz evde uygulayabileceğiniz bu basit yöntemleri mutlaka deneyin!

Beslenme uzmanları, kesme tahtasında oluşan bakterileri önlemek için birden fazla kesme tahtası kullanılmasını öneriyor. Ayrıca uzmanlar et için kırmızı, ekmek için beyaz, sebzeler için yeşil, balık için mavi ve kümes hayvanları için sarı renkte kesme tahtası tercih etmenin oluşabilecek bakterilerin önüne geçebileceğini söylüyor. Fakat eğer tek bir kesme tahtası kullanacaksanız, temizleme yöntemlerinin şu şekilde olması gerektiğini bildiriyor:

KARBONAT

Kesme tahtasını ne kadar iyi yıkarsanız yıkayın, leke o kadar derin olabilir ki çıkarmak daha uzun sürebilir. İşte kabartma tozu burada devreye giriyor. Biraz su ve tuzla birlikte renk bozulmalarını gideren etkili bir karışım yapabilirsiniz. İlk olarak eşit miktarda kabartma tozu, su ve tuzla bir macun yapın ve lekenin üzerine yayın. Lekenin üzerinden geçmek için bir sünger veya bulaşık fırçası kullanın ve iyice durulayın. Son olarak ise kesme tahtasını elde veya bulaşık makinesinde yıkayın. İşte hepsi bu kadar!