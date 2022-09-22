Kesme tahtalarındaki inatçı lekeleri kökünden söküp atıyor! İlk günkü haline döndüren yöntem

Mutfakta sıkça kullanılan malzemelerden biri olan kesme tahtalarının üzerinde sıkça çıkmayan renk kalıntıları olabilir. Bunları kolayca çıkarmak için ise şu yöntemleri deneyebilirsiniz…
KAPSAMLI TEMİZLİK
Domates, kırmızı biber veya maydanoz: Bunların hepsi kesme tahtanızda inatçı lekelerin oluşmasına neden olabilir. Ancak bu lekeleri çıkarmanın yolları var. En önemlisi kullanımdan sonra tahtayı iyice temizlemektir. Bu, elle ve deterjanla veya bulaşık makinesinde yapılabilir. Ardından, kesme tahtasının iyi kuruması da önemlidir. Kesmenin neden olduğu çizikler de çok sayıda bakteri bırakabilir ve bu kesinlikle kaçınmanız gereken bir şeydir!
ÇOKLU KESME TAHTASI KULLANMAK
Uzmanlar bakterileri önlemek adına çeşitli kesme tahtaları kullanmanızı öneriyor. Her yemek türü için farklı bir tahta kullanmak en iyisidir. Farklı renkler kullanmak size de büyük kolaylık sağlayacaktır. Et için kırmızı, ekmek için beyaz, sebzeler için yeşil, balıklar için mavi ve beyaz etler için sarı. Bu sayede hangi kesme tahtasının ne işe yaradığını tam olarak bilebilirsiniz, onları karıştırmaz ve çapraz bulaşmayı önlersiniz.
KARBONAT
Kesme tahtasını ne kadar iyi yıkarsanız yıkayın, bazen leke o kadar derin olabilir ki onu çıkarmak çok fazla vakit alabilir. İşte burada kabartma tozu devreye giriyor. Biraz su ve tuzla birlikte renk bozulmalarını gideren etkili bir çözüm yapabilirsiniz. Eşit miktarda karbonat, su ve tuz ile bir macun yapın ve lekenin üzerine yayın. Lekenin üzerinden geçmek için bir sünger veya bulaşık fırçası kullanın ve ardından iyice durulayın. Son olarak, kesme tahtasını elde veya bulaşık makinesinde yıkayın.
LİMON VE TUZ
Ayrıca limon suyu da inatçı lekelere karşı yardımcı olabilir. Özellikle tuzla birleştirirseniz çok etkili bir çözümdür. Leke üzerine tuzu serpin ve limonu ortadan ikiye kesin. Yarım limonu alın ve suyunu lekenin üzerine sıkın. Bunun yaklaşık on dakika işlemesine izin verin. Limonun diğer yarısını alın ve tuz-limon karışımının üzerine sürün. Son olarak ılık suyla durulayın. Kesme tahtanız tertemiz olacak!