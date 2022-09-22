Kesme tahtalarındaki inatçı lekeleri kökünden söküp atıyor! İlk günkü haline döndüren yöntem

Plastik kesme tahtaları mutfakların vazgeçilmezidir. Öğle yemeği için sandviçlerinizi yapmak veya yemek hazırlarken et ve sebzeleri kesmek gibi birçok farklı alanda kullanılabilirler. Ancak bu işlemler kesme tahtası üzerinde “normal” bulaşık yıkama rutininiz sırasında çıkaramayacağınız inatçı lekeler de bırakabilir. Paylaşacağımız ipuçları ise kesme tahtanızı ilk günkü haline çevirmenizi sağlayacak.

Giriş Tarihi: 22.09.2022 09:38 PAYLAŞ ABONE OL

Mutfakta sıkça kullanılan malzemelerden biri olan kesme tahtalarının üzerinde sıkça çıkmayan renk kalıntıları olabilir. Bunları kolayca çıkarmak için ise şu yöntemleri deneyebilirsiniz…

KAPSAMLI TEMİZLİK Domates, kırmızı biber veya maydanoz: Bunların hepsi kesme tahtanızda inatçı lekelerin oluşmasına neden olabilir. Ancak bu lekeleri çıkarmanın yolları var. En önemlisi kullanımdan sonra tahtayı iyice temizlemektir. Bu, elle ve deterjanla veya bulaşık makinesinde yapılabilir. Ardından, kesme tahtasının iyi kuruması da önemlidir. Kesmenin neden olduğu çizikler de çok sayıda bakteri bırakabilir ve bu kesinlikle kaçınmanız gereken bir şeydir!