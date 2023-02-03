Kıızartma sonrası ankastreyi cam gibi parlatan yöntem! İnatçı lekeleri dakikalar içinde söküyor

Temiz bir ocak mutfağınızın görüntüsünü tamamen değiştirebilir. Özellikle kızartma yaptıktan sonra ankastrenizde oluşan yağ lekelerini çıkarmak epey zor durumlardan biridir. Fakat korkmanıza gerek yok! Bu söyleyeceğimiz pratik yöntem ile ankastre setinizi kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Öyleyse gelin detaylarına birlikte bakalım.
HER YEMEKTEN SONRA TEMİZLEYİN
Mutfağınızın temiz görünmesini istiyorsanız ilk olarak ocaktan başlayın. Yemek pişirirken ocaklar yağ içinde kalıyor ve yemek kalıntılarıyla doluyor. Ardından bu lekeler kuruyor ve çıkarması daha da zorlaşıyor. Bundan dolayı yemeklerinizi pişirdikten sonra mutlaka ocaklarınızı temizleyin. Böylece işiniz daha da kolaylaşacak.
ANKASTRE SET NASIL TEMİZLENİR?
FIRIN TEMİZLEME
Geniş bir tencerede 1 litre suyun içerisine 1 çay bardağı sirke ekleyin ve fırına yerleştirin. Ardından fırınınızı çalıştırın. Sirkeli su, yağ lekelerinden hızlıca kurtulmanızı sağlayacak.
Sonrasında fırını kapatın. Mikrofiber bez yardımıyla fırının içerisini güzelce silin. Fakat bulaşık süngerinin sert yüzeyiyle silme işlemini gerçekleştirmeyin. Aksi halde bu yöntem fırınınıza zarar verebilir.
OCAK YÜZEYİ TEMİZLEME
ÇELİK OCAKLAR İÇİN LİMON VE SİRKE
Çelik ocaktaki su ve yağ lekelerini yok etmek için; sirke ve limon oldukça işe yarayan bir yöntemdir. Sirkeli suyu yağ ve yemek lekelerini gidermek için kullanabilirsiniz. Limon suyunu ise daha kolay çıkabilen lekeler için uygulayabilirsiniz. Ayrıca çelik ocağı parlatmak için deterjan kullanmak yerine, portakal sürmek etkili bir sonuç verecektir.
SERAMİK OCAKLAR İÇİN DİŞ MACUNU
Seramik ocak temizlerken kesinlikle bulaşık teli kullanmamalısınız. Aksi halde ocağınıza zarar verebilirsiniz. Seramik ocağı temizlerken, lekeli olan yüzeylere diş macunu sıkın. Ardından mikrofiber bez ile lekeleri güzelce silin. Özellikle de ocağınızı her kullanımdan sonra nemli bir bez yardımıyla temizlemeyi unutmayın.
EMAYE OCAKLAR İÇİN SİRKELİ SU
Emaye ocakları temizlerken, zarar görmemesi için çok hassas davranmaya dikkat edin. Bu ocağı; sirkeli su, çamaşır sodası ve limonlu su ile kolayca temizleyebilirsiniz. Fakat ocağınızın aşınmaması için kesinlikle temizlerken bastırmamaya dikkat edin.
OCAK GÖZLERİ ÇIKIYORSA ONLARI ÇIKARARAK TEMİZLEYİN
Temizliğe başlamadan önce ocak gözlerini çıkarmak, ocağınızın bozulmasını engelleyecektir. Aynı zamanda içinde sabun, deterjan kalmasını önleyecektir.
TEMİZLİK SONRASI OCAĞI İYİCE DURULAYIN
Temizlik bitiminden sonra ocağınızı kalıntı bırakmadan durulamanız önemli. Islak ve temiz bir mikrofiber bezle ocağınızın yüzeyini durulayın. Bulaşık makinesine atmadığınız sökülebilen parçaları da elde yıkayabilirsiniz. Eğer bu parçaları iyi bir şekilde durulamazsanız ocağınızda sorunlara neden olabileceğini unutmayın.
DAVLUMBAZ NASIL TEMİZLENMELİ?
KARBONAT KULLANIN
Karbonat, temizliğin vazgeçilmez ürünleri arasında yerini alıyor. Bu ürün beyazlatma ve parlatma konusunda oldukça başarılıdır. Yapmanız gereken tek şey; karbonatlı ılık bir su hazırlamak! Karbonatlı ılık suyu aspiratör filtrelerinin içerisinde 1 gece kadar bekletin. Ardından bir bez yardımıyla silin. Bu işlemden sonra filtreleri yerine takın.
SADECE SABUN VE SU KULLANIN
Temizlik için çeşitli kimyasallar kullansak da en iyi temizleyici saf sabun ve sudur. En eski yöntemlerden biri olmasına karşın lekelerle mücadelede oldukça etkili ve özellikle yağlara karşı büyük bir savaşçıdırlar. Mikrofiber bir bezi ılık suyla yumuşatın ardından sabunla birleştirin. Böylece ankastreniz ışıl ışıl olacak.