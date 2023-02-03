Kıızartma sonrası ankastreyi cam gibi parlatan yöntem! İnatçı lekeleri dakikalar içinde söküyor





OCAK YÜZEYİ TEMİZLEME

ÇELİK OCAKLAR İÇİN LİMON VE SİRKE

Çelik ocaktaki su ve yağ lekelerini yok etmek için; sirke ve limon oldukça işe yarayan bir yöntemdir. Sirkeli suyu yağ ve yemek lekelerini gidermek için kullanabilirsiniz. Limon suyunu ise daha kolay çıkabilen lekeler için uygulayabilirsiniz. Ayrıca çelik ocağı parlatmak için deterjan kullanmak yerine, portakal sürmek etkili bir sonuç verecektir.