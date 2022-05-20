Kimsenin bilmediği temizlik sırları! Anında dezenfekte ediyor...

Diş protezlerini temizleme tabletleri çaydanlık gibi temizliği uğraştırıcı ürünlerde oldukça etkili bir seçenektir. Suda çözünen bu tabletler antibakteriyel özelliğe de sahiptir ve protezleri temizleme mantığı çaydanlıkta da geçerli olacaktır. Elinizle ulaşamadığınız tüm yerlerin de kolayca temizlenmesini sağlar.

Aldığı suya göre bir yada iki adet diş protezi temizleme tabletini içine atın.

Temizlemek istediğiniz çaydanlık ya da kahve makinanızı suyla doldurun.

Bu yöntem aynı zamanda kahve ve çay lekesi olan seramik,cam veya metal kupa ve bardaklarda da kullanılabilir.

DUŞ BAŞLIKLARI İÇİN MUCİZE YÖNTEM

Çok az güç harcayarak duş başlıklarınızı anında parlatacak bu yöntem yeni vazgeçilmeziniz olacak. Hem duş hem de musluk başlıklarındaki kiri, kireci ve tüm birikintiyi neredeyse sıfır enerji harcayarak kolayca temizlemenizi sağlayacak.