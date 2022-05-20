Kimsenin bilmediği temizlik sırları! Anında dezenfekte ediyor...

Bu yazıdaki yöntemler sayesinde temizlik sizin için çok daha kolaylaşacak ve zamandan da tasarruf etmenizi sağlayacak.
TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİZİ MİKRODALGA FIRINA KOYUN
Evi temizlerken kullandığınız sünger ve bezlerin dezenfekte edilmemiş olması sürdüğünüz her alana mikropların ve bakterilerin yayılmasına neden olur. Bu nedenle temizliğe başlamadan önce tüm temizlik bezlerini ve süngerleri dezenfekte etmeniz büyük önem taşıyor.
Bu ürünlerde bulunan bakteri gibi zararlı maddeleri yok etmek için mikrodalgayı kullanmak yeterli olacaktır. Tüm ürünleri ayrı ayrı mikrodalgaya yerleştirip 30 saniye boyunca çalışmasına izin verin. Ardından sıcak olacakları için bir süre soğumalarını bekleyip güvenle kullanabilirsiniz.
Mikrodalga fırını kullanmak istemezseniz çamaşır makinesi de benzer bir işlevi görecektir ancak bu daha uzun süreli bir işlemdir. Zararlı bakterilerden kurtulmak için her temizlik sonrasında bu işlemi tekrar etmeniz önemlidir. Mutfak süngeri ise sürekli ıslak kaldığından bakteri üretmeye çok meyillidir. Bu nedenle haftada bir değiştirilmesi önerilmektedir.
CAMLARI PARIL PARIL YAPAN YÖNTEM
Cam ve ayna gibi yüzeyler bezle temizlemek hem bir süre sonra çizilmelerine neden olur hem de kalıntı veya izler bırakır. Onun yerine evdeki eski gazeteler kullanmak ise mükemmel bir sonuç verecektir. Gazete kalın bir materyaldir ve yumuşak liflere sahiptir. Bu nedenle cam gibi yüzeyleri de zarar vermeden temizler.
Uygulama:
Boş bir sprey şişenin yarısını su yarısını ise sirkeyle doldurun.
İyice karıştırdıktan sonra temizlemek istediğiniz yüzeye sıkın.
Gazeteyi kullanarak yüzeyi temizleyin.
ÇAYDANLIKLAR ANINDA TEMİZLENİYOR
Diş protezlerini temizleme tabletleri çaydanlık gibi temizliği uğraştırıcı ürünlerde oldukça etkili bir seçenektir. Suda çözünen bu tabletler antibakteriyel özelliğe de sahiptir ve protezleri temizleme mantığı çaydanlıkta da geçerli olacaktır. Elinizle ulaşamadığınız tüm yerlerin de kolayca temizlenmesini sağlar.
Uygulama:
Temizlemek istediğiniz çaydanlık ya da kahve makinanızı suyla doldurun.
Aldığı suya göre bir yada iki adet diş protezi temizleme tabletini içine atın.
Tabletin tamamen çözülmesini ve köpürmesini bekleyin.
Suyu boşaltıp üzerinden tekrar suyla durulayın.
Bu yöntem aynı zamanda kahve ve çay lekesi olan seramik,cam veya metal kupa ve bardaklarda da kullanılabilir.
DUŞ BAŞLIKLARI İÇİN MUCİZE YÖNTEM
Çok az güç harcayarak duş başlıklarınızı anında parlatacak bu yöntem yeni vazgeçilmeziniz olacak. Hem duş hem de musluk başlıklarındaki kiri, kireci ve tüm birikintiyi neredeyse sıfır enerji harcayarak kolayca temizlemenizi sağlayacak.
Uygulama:
Plastik bir poşet veya torba alıp içerisine bir miktar sirke ve kabartma tozu koyun.
Temizlemek istediğiniz duş başlığını ya da musluğu torbanın içerisine daldırın.
Bir bant yardımıyla torbayı sabitleyin.
Bir saat bekledikten sonra torbayı çıkarıp musluğu açın.
Suyun biraz akmasına izin verin ve temiz musluklarınızın tadını çıkarın.
YORGANLARI HIZLA KURUTUYOR
Yorgan ve çarşaf gibi ürünleri kurutma makinesinde kuruturken içerisine birkaç tane tenis topu atın. Bu sayede çok daha az kırışacak ve her noktası eşit şekilde kuruyacaktır.
Aynı zamanda yerdeki çizikleri gidermek için de tenis topu kullanabilirsiniz. Çizik bölgeleri tenis topuyla ovaladığınızda çiziklerin yok olduğunu göreceksiniz.
HALIDAKİ TÜYLER SİLECEKLE TEMİZLENİYOR
Evinizde çocuk ve evcil hayvanlar varsa halı, battaniye ve koltuk gibi yerlerdeki tüyleri temizlemek oldukça zor olabilir. Genelde sık sık süpürülse de gitmeyen tüyleri temizlemek için ise bir banyo sileceği yeterli oluyor.