Kimyasal kullanmadan fırınınızı temizleyin! İki malzeme yeterli

Her bir kabartma tozu parçacığının mineral yapısı, arkasında sert çizikler bırakmadan yumuşak ancak bir aşındırıcı temizlik sağlar. Sonra bir yemek kaşığı sıvı sabun ve bir yemek kaşığı kabartma tozunu karıştırıp fırınınızın kapağına ve fırınınızın yanlarına yayın. Bunu yaparken kir zaten kendiliğinden dökülmeye başlayacaktır. Fırının kapağını kapatın ve soğumaya bırakın. Soğuyunca bir bulaşık teli alıp fırınınızın yüzeylerini ovun, temizlemesi çok kolay olacaktır.

Ardından fırın raflarınızı alın ve bir gece veya mümkün olduğu kadar uzun süre sıcak sabunlu suda bekletin. Durumuna bağlı olarak bir yemek kaşığı ile yarım bardak bulaşık deterjanı ekleyebilirsiniz. Son olarak, buruşturduğunuz bir parça folyo veya metal bir ovma süngeri alın ve kirin bu ürünlerle kolayca çıktığını göreceksiniz. Rafları da kısa sürede bu sayede temizleyebilir ve fırınınızı ilk günkü haline çevirebilirsiniz.

FIRINI TEMİZLEME KILAVUZU

Birinci adım: Fırın raflarını çıkarın ve lekelerin yumuşaması için su dolu kovaya alın.

İkinci adım: Bir kaseyi sıcak suyla doldurun. Fırınınızı 220 dereceye ayarlayın ve kaseyi fırına koyun. 30 dakika buhara bırakın.

Üçüncü adım: Fırınınız biraz soğuduktan sonra bir yemek kaşığı sıvı sabun ve bir yemek kaşığı karbonatı karıştırın. Karışımı fırınınızın kenarlarına ve kapağına yayın. Ardından fırın daha fazla soğurken macunu o şekilde bırakın.

Dördüncü adım: Bir bulaşık makinesi kullanarak kabartma tozu macununu ile kiri de temizleyin.

Beşinci adım: Lavabonuzu sıcak sabunlu suyla doldurun ve fırın raflarını gece boyunca soğumaya bırakın.

Altıncı adım: Sabah, kiri temizlemek için bir top buruşturulmuş folyo veya metal bir ovma makinesi kullanın.