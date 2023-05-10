Kıyafetlerdeki ütü izini tek hamlede siliyor! Yepyeni olacaklar…

Giysilerdeki yanık izlerini nasıl çıkaracağınızı öğrenmek için aşağıdaki bu adımları izleyin.
YANIK İZLERİ ÇIKARMA
Öncelikle, giysilerdeki bazı yanık izlerinin geri dönüşü olmayabileceğini söyleyelim. Bir yanık izi ile, esasen kumaşı yakmış olursunuz, bu nedenle bu tür lekeler ciddi olduğunda kalıcı olabilir. Bununla birlikte, hafif yanık izleri (özellikle pamuklu veya keten kıyafetlerde) için bir umut vardır.
Yanık izlerini gidermek için hızlı hareket edin. Ütüyü hemen giysinin üzerinden alın ve kapatın. Ütülemeye devam etmeyin. Yanık izine mümkün olan en kısa sürede müdahale etmelisiniz.
Giysiyi ılık suda durulayın. Bu, herhangi bir gevşek yanmış maddeyi yıkayacak ve öğeyi ön işlem için hazırlayacaktır.
Çamaşır suyuna batırın (isteğe bağlı). Üzerinde çamaşır suyu kullanmanın güvenli olduğundan emin olmak için giysinizin üzerindeki bakım etiketini kontrol edin. Eğer uygunsa kıyafeti yaklaşık 15 dakika boyunca seyreltilmiş çamaşır suyuna batırarak ön işlemden geçirebilirsiniz. Ön ıslatma, yanık izlerini giderme şansınızı artırmanıza yardımcı olabilir, ancak kullanılacak uygun ağartıcı ve su oranını öğrenmek için her zaman ürünün etiketine bakmalısınız. Giysileriniz ağartıcıyı için ugun değilse, lekeyi gevşetmeye yardımcı olması için biraz temiz çamaşır deterjanını hafifçe üzerine uygulayabilirsiniz.
Giysiyi çamaşır makinesinde yıkayın. Öğeyi ön işlemden geçirdikten sonra, bir çamaşır deterjanı ile çamaşır makinesine koyun. Makineyi giysi bakım etiketinde önerildiği gibi uygun programa ve sıcaklığa getirin. Ürününüzü çamaşır suyu ve su solüsyonuyla önceden ıslattıysanız ve aynı anda diğer çamaşırları yıkıyorsanız, onların da ağartıcıya dayanıklı olduğundan emin olun.
Güneşte kurutun. Yıkama döngünüz bittiğinde, yanık izinin daha az görünür olup olmadığını kontrol edin ve ürünü güneşte kuruması için asın. Güneşin doğal aydınlatma yetenekleri, yanıkları daha da hafifletmeye yardımcı olabilir. Alternatif olarak, optimum sonuçlar için yukarıdaki ön işlem ve yıkama adımlarını tekrarlamayı deneyebilirsiniz.