Kıyafetlerdeki ütü izini tek hamlede siliyor! Yepyeni olacaklar…

Giysiyi ılık suda durulayın. Bu, herhangi bir gevşek yanmış maddeyi yıkayacak ve öğeyi ön işlem için hazırlayacaktır.

Çamaşır suyuna batırın (isteğe bağlı). Üzerinde çamaşır suyu kullanmanın güvenli olduğundan emin olmak için giysinizin üzerindeki bakım etiketini kontrol edin. Eğer uygunsa kıyafeti yaklaşık 15 dakika boyunca seyreltilmiş çamaşır suyuna batırarak ön işlemden geçirebilirsiniz. Ön ıslatma, yanık izlerini giderme şansınızı artırmanıza yardımcı olabilir, ancak kullanılacak uygun ağartıcı ve su oranını öğrenmek için her zaman ürünün etiketine bakmalısınız. Giysileriniz ağartıcıyı için ugun değilse, lekeyi gevşetmeye yardımcı olması için biraz temiz çamaşır deterjanını hafifçe üzerine uygulayabilirsiniz.