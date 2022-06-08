Kızartma yaparken dikkat! İstemeden etrafa zehir saçıyor olabilirsiniz…

Yemeklik yağı nasıl çöpe attığınızın aslında çok büyük bir önemi bulunuyor. Gidere dökmenin zararsız olduğunu düşünebilirsiniz fakat çevreyi kirletmenin yanı sıra, borularınızı ve kanalizasyon sisteminizi tıkayabilir.
Yemeklik yağı dikkatsizce atmak, çeşitli haşerelerin ve meyve sineklerinin istilasına uğramanıza neden olabilir. Bu nedenle bu yağı, çevre ve toplum için uygun şekilde elden çıkarmak çok önemlidir.
Uzmanlara göre, kanalizasyona düzenli olarak dökülen en küçük yağ birikintisi bile evinize ve çevreye zarar verebilir. Bununla birlikte, yemeklik yağı atmak için uygun yöntemleri izlerseniz endişelenecek bir durum kalmaz.
BİR ATIK KONTEYNIRINA ATIN
İnsanlar, atık yağlarını genellikle kontrol altına almadan çöpe atabiliyor. Özellikle giderlere dökülen yağlar, büyük bir tehlike barındırıyor. Yemelik yağlardan kurtulmanın en etkili ve en iyi yöntemi, önce iyice soğumaya bıraktıktan sonra kapalı bir şişeye almaktır.
Böylece yağ sızıntısının önüne geçebilir, diğer atıklarla karışmasını önleyebilirsiniz. Hem çevreye hem de sizin bulunduğunuz ortamda hijyen sağlayarak riskleri ortadan kaldırıyor.
YENİDEN KULLANIRKEN, DİKKAT!
Yemeklik yağı yeniden kullanmak istiyorsanız, bunu temizledikten ve daha sonra kullanmak üzere soğuttukta sonra düşünmeniz gerekir. Bu çok tercih edilebilir bir yöntem olmasa da kalan yiyecek parçalarını süzmek oldukça önemlidir.
Soğuduktan sonra derin bir kasenin üzerinde süzgeç yardımıyla yağı süzün. Yağı oda sıcaklığında tutulduğu sürece bir mutfak dolabında saklayabilrisiniz.
Uzmanların bir diğer tavsiyesi ise yağ çeşitlerini karıştırmamak için iki ayrı yemek hazırlamak için kullandığnız yemek yağı karıştırmamanız.
Kullanılmış yağın yalnızca üç ila dört hafta dayanabileceğini akılda tutmak da önemlidir.Bu nedenle mutlaka son kullanma tarihini takip etmek en doğrusudur.
YAĞ SIÇRAMASINA KARŞI EN ETKİLİ YÖNTEM
Biber kızartmakla ilgili bilinmesi gereken en önemli şey içerisinde kalan çekirdeklerin en büyük yağ sıçramalarına neden olduğudur. Bu nedenle biberleri yıkadıktan sonra içerisindeki tüm çekirdekleri çıkarıp hem içini hem de dışını iyice kuruladığınızdan emin olmanız çok önemlidir.
Kızartma yağını hazırlarken içerisine bir kaşık tuz atmak en çok kullanılan yöntemlerden biridir. Bu sayede yemeğe lezzet katacağınız gibi yağ sıçramalarının da önüne geçebilirsiniz.
Kızartma işlemini yapacağınız tencere ya da tava gibi ürünlerin içerisinde su kalmadığından ve iyice kurulandığından emin olun. Özellikle yeni yıkanmış bir tava kullanacaksanız ekstra özen göstermenizde fayda var. Ek olarak kızartma yaptığınız esnada içerisine damlayacak en ufak bir su damlası bile ciddi yağ sıçramalarına neden olabilir.
Biberi kızartmadan önce içerisine bir kaşık un eklemek de etkili yöntemlerin arasındadır. Un eklediğinizde kızarmış yağ hafifleyecek ve biberi eklediğinizde de sıçramaların önüne geçecektir.