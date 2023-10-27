Klozet temizliğinin püf noktaları! Dezenfekte ederken bu noktaya dikkat…

Bu nedenle, kapak, dış kısım ve tank da dahil olmak üzere tuvaletinizin her bölümünü virüslerden ve mikroplardan arındırmak için en iyi klozet temizleme ipuçlarını ve ürünlerini bilmek önemlidir.
Ama nereden başlamalı? Temizlik konusunda uzman Carolyn Forté'ye tuvaletinizi düzenli olarak pırıl pırıl ve temiz tutmanızda dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.
TEMİZLEMEK İÇİN İHTİYACINIZ OLAN MALZEMELER
Başlamadan önce, iş için doğru ekipmana sahip olmanız gerekir. Forté, iş için banyonuzda (evinizin diğer yüzeylerinde kullanılmayan) ayrı bir temizlik malzemesi seti bulundurmanızı önerir.
TUVALETİNİZİ NASIL DOĞRU ŞEKİLDE TEMİZLERSİNİZ?
KLOZETİN TEMİZLENMESİ
Tuvaletinizi temizlerken ilk önce klozetle başlayın, böylece kalan yüzeylerle uğraşırken temizleyiciye çalışması için zaman tanıyabilirsiniz.
Lastik eldivenlerinizi giyin.
Klozetin tüm iç kısmını, klozetin kenarının altından başlayarak, çamaşır suyu gibi temizleme ve dezenfekte etme amaçlı formüle edilmiş bir ürünle kaplayın.
Lekeleri ve birikintileri temizlemek için tuvalet fırçanızı kullanın. Forté, "Temizleyiciyle klozetin iç kısmını, mümkünse klozet kıvrımını ve klozetin kenarının altını iyice fırçaladığınızdan emin olun" diye anlatıyor.
Beş dakika çamaşır suyunun beklemesine izin verin, sonra yıkayın.
KLOZETİN DIŞINI TEMİZLENMESİ
Forté, tuvaletin dışını temizlemek için çok amaçlı bir banyo dezenfekte spreyi kullanılmasını öneriyor.
Her seferinde bir alana dokunarak temizleyiciyi tankın üzerine, kasenin dışına ve yanlarına püskürtün ve 10 dakika bekletin.
Forté, "her alanı bir sünger veya bezle iyice silin, ardından bir sonraki alana geçmeden önce iyice durulayın" diyor.
Klozet kapağı ile tank arasındaki küçük alanı temizlemeyi unutmayın.
KLOZET KAPAĞINI TEMİZLENMESİ
Tank ve dış yüzeylerde yaptığınız gibi kapağın ve klozet kapağının her iki tarafını da banyo temizleyicisini kullanarak iyice temizleyin.
İşiniz bittiğinde koltuğun sırtlığını klozetin üzerine indirin.
Tuvalet sifonunun koluna (çok dokunulan bir nokta) dezenfekte edici bir mendille ekstra bir geçiş yapın ve havayla kurumasını bekleyin.
TUVALETİ SİRKE VE KARBONATLA TEMİZLEYİN
Beyaz sirke ve karbonat karışımını kullanarak tuvaletinize basit ama etkili bir tazeleme sağlayabilirsiniz. Forté'ye göre sirke, sert su lekelerini çıkarmak için en iyi seçeneklerden biridir.
Öncelikle klozetinizin suyunu boşaltın.
Forté, kasenin tüm kenarını ve su hattını kaplayacak kadar yeterli miktarda beyaz sirke dökün, "böylece sirke orada biriken mineralleri çözer" diyor.
Kapağı kapatın ve sirkenin gece boyunca beklemesine izin verin.
Daha sonra kaseye bir bardak karbonat dökün ve daha köpüklü bir çözelti oluşturmak için gerekirse daha fazla sirke ekleyin.
Bir çift eldiven giyin ve ardından kasenin içini fırçalamaya başlayın.
İşiniz bittiğinde, gerekirse lekeler bitene kadar yıkayın ve işlemi tekrarlayın.
Ayrıca sirke ve karbonat karışımını tuvalet fırçanızla karıştırarak klozetinizi ovmadan hızlı bir şekilde temizleyebilirsiniz. Her şeyi durulamak için son olarak yıkayın.
TUVALET NE SIKLIKLA TEMİZLENMELİ?
Tuvaletinizi dezenfekte etmek, evinizdeki tehdit edici mikroplarla temas etme riskini azaltmanıza yardımcı olabilir. Ancak tuvaletin tek bir kullanımdan sonra bile yüzeyindeki bakteri ve virüslere yeniden ev sahipliği yapabileceğini unutmamak önemlidir.
Forté, tuvaletinizi mümkün olduğunca sık temizlemeye çalışmanız gerektiğini, ancak evinizde biri hasta olduğunda her iki ila üç günde bir tamamen dezenfekte etmeniz gerektiğini söylüyor. "Grip mevsimi dışında, tuvaletin ne sıklıkta kullanıldığına bağlı olarak haftada bir veya iki haftada bir temizlenmesi yeterli olacaktır" diyor.
Forté ayrıca temizlik malzemelerinizi gerçekten dezenfekte etmek için zaman ayırmanızı da öneriyor. Tuvalet fırçalama fırçası sulu bir kapta bırakılırsa kendi kendine küf oluşumuna neden olabilir . Forté, klozet ve yüzeyleri fırçalamayı bitirdikten sonra fırçayı periyodik olarak temizlemeniz gerektiğini söylüyor. Bunu yapmak için, dezenfektan spreyi iyice sıkın ve klozet oturağı ile tankın arasına yerleştirerek havayla kurumasını bekleyin (ovma başlığının kasedeki suyun üzerinde kalmasına izin verin).
Eldivenleri, süngerleri veya diğer plastik temizlik malzemelerini, bir litre suya karıştırılmış üç yemek kaşığı çamaşır suyu solüsyonunda beş dakika bekleterek mikropsuz olduklarından emin olabilirsiniz. Daha sonra havayla kurutun.