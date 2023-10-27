Klozet temizliğinin püf noktaları! Dezenfekte ederken bu noktaya dikkat…

KLOZETİN DIŞINI TEMİZLENMESİ Forté, tuvaletin dışını temizlemek için çok amaçlı bir banyo dezenfekte spreyi kullanılmasını öneriyor. Her seferinde bir alana dokunarak temizleyiciyi tankın üzerine, kasenin dışına ve yanlarına püskürtün ve 10 dakika bekletin. Forté, "her alanı bir sünger veya bezle iyice silin, ardından bir sonraki alana geçmeden önce iyice durulayın" diyor. Klozet kapağı ile tank arasındaki küçük alanı temizlemeyi unutmayın.

KLOZET KAPAĞINI TEMİZLENMESİ Tank ve dış yüzeylerde yaptığınız gibi kapağın ve klozet kapağının her iki tarafını da banyo temizleyicisini kullanarak iyice temizleyin. İşiniz bittiğinde koltuğun sırtlığını klozetin üzerine indirin. Tuvalet sifonunun koluna (çok dokunulan bir nokta) dezenfekte edici bir mendille ekstra bir geçiş yapın ve havayla kurumasını bekleyin.