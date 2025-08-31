Haberler Roza Haberleri Yaşam Haberleri Klozeti ilk günkü beyazlığına kavuşturan yöntem! Meğer çamaşır suyu kullanmamak gerekiyormuş…

Ev temizliğinde sıklıkla kullanılan çamaşır suyu, lekeleri çıkarmada ve yüzeyleri dezenfekte etmede oldukça etkili bir yöntem olarak biliniyor. Ancak uzmanlar, çamaşır suyunun tuvaletteki kireci gerçekten çözmediğini, sadece lekeleri açtığını ve kirecin zararını görünmez hale getirerek fark edilmesini zorlaştırdığını belirtiyor.

Temizlik ve sürdürülebilirlik alanındaki uzmanlar, tuvalet temizliğinde çamaşır suyu veya diğer kimyasal karışımlar yerine sitrik asit kullanılmasını öneriyor.

Sitrik asidin doğal olarak limon ve portakal gibi meyvelerde bulunduğunu belirten uzmanlar, bu maddenin kireç çözücü etkisinin çok güçlü olduğunu vurguluyor.

Uzmanlara göre, tuvalete doğrudan sitrik asit dökmek yeterli olmuyor; su ile temas ettiğinde etkinliği azalıyor. Bu nedenle, öncelikle tuvaletin suyunun bir kısmını tuvalet fırçası ile boşaltmak gerekiyor. Ardından sitrik asit ve sıcak (kaynar olmayan) su eklenerek uygulama yapılmalı.

Aşırı kireç birikimi olan tuvaletlerde 1 su bardağı sitrik asit, düzenli kullanımda ise haftada yarım bardak yeterli oluyor.

Bu yöntem, hem mevcut kireçleri çözmede etkili hem de yeni kireç oluşumunu önlemeye yardımcı oluyor. Sitrik asit ve sıcak su karışımı tuvalette gece boyunca bekletildiğinde, sabah kullanıma hazır, parlak bir yüzey elde ediliyor.

Uzmanlar ayrıca tuvalet fırçalarının temizliğine de dikkat çekiyor: "Tuvalet fırçanızı kullanımlar arasında kurutun. Sitrik asit uygulaması sırasında kapağı kapalı tutmak, hem hijyen hem de etkinlik açısından faydalı."