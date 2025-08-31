Klozeti ilk günkü beyazlığına kavuşturan yöntem! Meğer çamaşır suyu kullanmamak gerekiyormuş…

Ev temizliğinde sıklıkla kullanılan çamaşır suyu, lekeleri çıkarmada ve yüzeyleri dezenfekte etmede oldukça etkili bir yöntem olarak biliniyor. Ancak uzmanlar, çamaşır suyunun tuvaletteki kireci gerçekten çözmediğini, sadece lekeleri açtığını ve kirecin zararını görünmez hale getirerek fark edilmesini zorlaştırdığını belirtiyor.

Temizlik ve sürdürülebilirlik alanındaki uzmanlar, tuvalet temizliğinde çamaşır suyu veya diğer kimyasal karışımlar yerine sitrik asit kullanılmasını öneriyor.

Sitrik asidin doğal olarak limon ve portakal gibi meyvelerde bulunduğunu belirten uzmanlar, bu maddenin kireç çözücü etkisinin çok güçlü olduğunu vurguluyor.