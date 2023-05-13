Klozetlerdeki sarı lekeyi tek seferde çıkarıyor! Çamaşır suyunu bıraktıracak yöntem...

Karbonat, klozetlerdeki sarı lekeleri çıkarmak için etkili bir yöntemdir. Bunun için, bir yarım bardak karbonatı doğrudan klozetin içine dökün. Yaklaşık 30 dakika bekletin ve su ile durulayın. Bu yöntem, lekeleri çıkarmakla birlikte kötü kokuları da yok eder.

Sonuç olarak, klozetlerdeki sarı lekeleri çıkarmak için birçok farklı yöntem mevcuttur. Yüksek etkili yöntemler arasında beyaz sirke, limon suyu ve karbonat gibi doğal yöntemler yer alır. Bu sayede çamaşır suyuna ihtiyacınız da kalmaz. Ancak, hangi yöntemi kullanırsanız kullanın, klozetinizi çizmemeye ve doğru malzemelerle uygulamaya yapmaya dikkat edin. Aksi halde klozete kalıcı zararlar verebilirsiniz.