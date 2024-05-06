Klozetteki inatçı lekeleri söküp atıyor! Çamaşır suyundan 5 kat etkili…

"Kolanın gizli silahı, zorlu klozet lekeleriyle mücadele eden asidik içeriğidir." "Sihrini göstermesi için kenarlara bol miktarda kola dökün ve bir saat bekletin.

"Daha sonra, tuvalet fırçanızı iyi bir fırçalamayla inatçı lekeler yok olacak, klozetiniz pırıl pırıl temiz ve taze kokacak." Kola, pası çözebilen ve hoş olmayan, inatçı lekelerle baş edebilen karbonik, sitrik ve fosforik asitler içerir.