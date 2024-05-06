Klozetteki inatçı lekeleri söküp atıyor! Çamaşır suyundan 5 kat etkili…

Tuvalet lekelerinin en kötü nedenlerinden biri, sert suyun buharlaşmasıyla oluşan ve geride mineral birikintileri bırakan kireçtir.
Lekeler beyaz, pembe veya kırmızımsı kahverengi renkte olabilir ve kireçli bir dokuya sahiptir.
Sert su lekeleri genellikle sert kimyasallar kullanılarak giderilir ancak bunlar keskin kokular verebilir ve hızla eski haline döner.
Temizlik uzmanı Joyce French ise tuvalet lekelerini çıkarmak için basit ve etkili bir yöntem paylaştı.
Temizlik uzmanı, asidik yapısı zorlu lekeleri parçalayabileceğinden, klozetlerdeki lekeleri çıkarmak için kola kullanılmasını önerdi.
Joyce şunları söyledi: "Sert kimyasalları unutun! Kolanın güçlü bir temizlik maddesi olarak ikiye katlanabileceğini biliyor muydunuz?"
"Kolanın gizli silahı, zorlu klozet lekeleriyle mücadele eden asidik içeriğidir."
"Sihrini göstermesi için kenarlara bol miktarda kola dökün ve bir saat bekletin.
"Daha sonra, tuvalet fırçanızı iyi bir fırçalamayla inatçı lekeler yok olacak, klozetiniz pırıl pırıl temiz ve taze kokacak."
Kola, pası çözebilen ve hoş olmayan, inatçı lekelerle baş edebilen karbonik, sitrik ve fosforik asitler içerir.
Kola, tuvalet lekelerini bir saat kadar kısa bir sürede çıkarmak için işe yarayabilirken, daha zorlu lekeler için birkaç saat veya gece boyunca bırakılması gerekir.
Dilerseniz kola yerine karbonat kullanmayı da deneyebilirsiniz.