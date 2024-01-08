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Klozetteki tüm sarı lekeleri yok ediyor! ilk günkü haline çevirmenin sırrı...

Klozetlerde sıkça karşılaşılan bir problem, çoğumuzun bildiği gibi sarı lekelerdir. Özellikle kireçli suyun daha yaygın olduğu bölgelerde yaşayanlar için, bu lekelerle mücadele etmek zorlayıcı olabilir. Klozetinizi düzenli olarak temizleseniz bile, sürekli olarak kirli bir görüntüyle karşılaşmaktan hoşlanmıyorsanız, bu sorunu bir püf noktasıyla çözebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 08.01.2024 10:29
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Klozetteki tüm sarı lekeleri yok ediyor! ilk günkü haline çevirmenin sırrı...

Klozeti sıklıkla temizlemek, her ne kadar bu lekelerin oluşumunu engellese de bir noktada kaçınılmaz hale gelebiliyor. Bu lekelerin bekleme süreleri arttıkça inatçı ve çıkmayan lekelere dönüşmeleri de çok daha büyük bir ihtimaldi. Bu nedenle bu sarı lekeleri nasıl yok edeceğiniz sorusunun cevabında birkaç ayrıntı bulunuyor.

TUVALETLERDE SARI LEKELER NASIL OLUR?

Sert kireçli su, kalsiyum, magnezyum ve demir gibi çözünmüş mineraller içerir . Sert su, krom lavabo bataryaları gibi yüzeylerde kuruduğunda, arkasında genellikle kireçli, beyaz lekeler (teknik olarak mineral birikintileri) bırakır.

Bu kalıntı klozetinizin kuru kısımlarına da bulaşabilir, ancak tuvaletiniz beyazsa muhtemelen fark etmezsiniz. Genellikle suyunuzdaki demir veya manganez bileşiklerinin sonucu olan kahverengi veya pas renkli halkaları veya lekeleri görmezden gelmek çok daha zordur.

TUVALETLERDEKİ SERT SU LEKELERİ NASIL ÇIKAR?

Sirke ve karbonat

  • Yaklaşık 1 bardak beyaz sirkeyi tuvalete lekelerin üzerine dökün.
  • 1 bardak karbonatı klozetteki lekelerin üzerine serpin, ardından bir bardak sirkeyi üzerlerinde gezdirin. 10-15 dakika beklemesine izin verin.
  • Sirke/karbonat solüsyonunu tuvalet fırçasıyla iyice fırçalayın.
  • Yaklaşık 30 dakika bekletin, ardından klozeti tekrar fırçalayın ve yıkayın. Lekeler hala oradaysa, işlemi tekrarlayabilirsiniz.

Sirke ve boraks (veya tuz)

  • Günün tamamında veya çoğunda evde olmayı planladığınızda bunu denemek en iyisidir:
  • Boraks (veya tuz) ve beyaz sirkeden bir macun yapın .
  • Klozetin kenarına yakın herhangi bir leke veya halka üzerine kalın bir kat sürün.
  • Macun kurudukça gün boyunca sirke püskürtün.
  • 8-10 saat sonra, tüm klozeti son bir fırçalamak için tuvalet fırçanızı kullanın ve sifonu çekin.
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