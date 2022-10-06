Koltuktaki lekelerden eser bırakmayacak! Bu toz ile fırçaladığınızda anında farkı göreceksiniz…

Koltukta fazla vakit geçirdiğimizde görünmeyen kirlerle kaplanabiliyor. Bununla beraber bir kahve ya da başka bir leke olduğunda çıkmaz diye üzülmenize gerek kalmadı! Size söyleyeceğimiz bu yöntemle oluşan lekelerden anında kurtulacaksınız. Gelin birlikte neler olduğuna bir bakalım.
TENCERE KAPAĞI İLE OVALAYIN
Koltukta oluşan lekelerden kurtulmak için, bir mikrofiber bez, sıcak bir su ve tencere kapağına ihtiyacınız olacak. İlk olarak bezi güzelce sıcak suyun içinde bekletin. Ardından mikrofiber bezi kapağın etrafına sarın. Sonrasında lekenin üzerine doğru kapatın. Derin bir temizliğe hazırlamak için lekeli kanepenizi süpürdükten sonra, tava kapağıyla kumaşı güzelce ovalayın. Bu ipcucu sayesinde kumaşınızdaki tüm lekeler derinlemesine temizlenecek.
SİRKE KULLANIN
Sıcak su ve sirke leke çıkarma konusunda oldukça etkili bir yöntem oluyor. Sirke lekeli bölgeye derinlemesine ulaşarak lekelerin kolayca çıkmasını sağlayacak. Tek yapmanız gereken bezinizi sirkeli sıcak suda biraz bekletmeniz.
SOĞUK SU VE DETERJAN
Bir kaseye veya küçük bir kovaya birkaç damla yumuşak bulaşık sabunu ekleyin. Ardından, köpüklü bir çözelti oluşturmak için musluğunuzdan soğuk su ekleyin. Önce birkaç köpük elde etmek için elinizi suda çevirmeniz gerekebilir.
YAĞ LEKELERİNİ KABARTMA TOZU İLE TEMİZLEYİN
Yağ lekeleri üzerinde su ve diğer sıvıların kullanılması, yağın etrafa yayılmasına neden olabilir. Bunun yerine lekeyi kabartma tozu ile kaplayın ve birkaç saat bekletin. Kabartma tozu malzemeden gresi çekecektir. Daha sonra fırçalayabilir veya vakumlayabilirsiniz.