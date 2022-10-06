Koltuktaki lekelerden eser bırakmayacak! Bu toz ile fırçaladığınızda anında farkı göreceksiniz…

Bir kaseye veya küçük bir kovaya birkaç damla yumuşak bulaşık sabunu ekleyin. Ardından, köpüklü bir çözelti oluşturmak için musluğunuzdan soğuk su ekleyin. Önce birkaç köpük elde etmek için elinizi suda çevirmeniz gerekebilir.

YAĞ LEKELERİNİ KABARTMA TOZU İLE TEMİZLEYİN

Yağ lekeleri üzerinde su ve diğer sıvıların kullanılması, yağın etrafa yayılmasına neden olabilir. Bunun yerine lekeyi kabartma tozu ile kaplayın ve birkaç saat bekletin. Kabartma tozu malzemeden gresi çekecektir. Daha sonra fırçalayabilir veya vakumlayabilirsiniz.