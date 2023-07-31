Köpekler Kedi Maması Yer Mi? Cins, Yetişkin ve Yavru Köpeklere Kedi Maması Verilir Mi?

Köpek sahipleri ya da sahip olmak isteyen kişilerin akıllarına köpekler kedi maması yer mi sorusu takılabilir. Köpeklerin ve kedilerin ihtiyaç duyduğu vitamin oranları birbirinden farklı olduğu için mamaları da ona göre üretilmektedir. Köpek mamaları köpeklerin beslenme biçimlerinde ihtiyacı olan proteini sağlamak için oldukça önemli bir besin kaynağıdır. Birçok köpek sahibi tarafından bu bilinse de köpek, yavru köpek kedi maması yer mi, yerse ne olur gibi soruların yanıtını öğrenmek isteyenler olabilir.

Köpekler Kedi Maması Yer Mi?

Doğada var olan bütün canlıların ihtiyaç duyduğu besinler, vitaminler ve bunların oranları birbirinden farklıdır. Bunların farklı olmasının sebebiyse bütün canlıların vücut bütünlüğünün ve vücutlarının yapısının birbirinden farklı olmasından dolayıdır. Her canlıda olduğu gibi köpekler ve kediler içinde bu durum aynen geçerlidir. Köpekler, bilindiği üzere kurt soyundan gelmektedir. Yüzyıllardan beri kurtlar vahşi doğada hayatlarını sürdürebilmek için, gereken yaşam koşulları değişse bile temel ihtiyacı olan beslenme biçimleri protein ihtiyaçlarına uygun olarak aynı kalmıştır.

Günümüzde evcilleşen ve çeşitli cinsleri olan köpeklerin de beslenme biçimlerindeki protein miktarı önemlidir. Durum böyle olunca da köpeklerin, kedi maması yemesi ilk etaplarda sorun yaratmasa bile uzun vadede yetersiz beslenmeden ötürü sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Eğer köpeğiniz kendi ana öğünü olan kuru veya yaş mama yedikten sonra kedi maması da yiyorsa bu durum sorun olmaz. Çünkü köpeğiniz zaten kendi ana öğününü yediğinden dolayı vücuduna girmesi gereken vitamin girdiği için kedi maması köpeğinize bir ara öğün olacaktır. Fakat köpeğiniz öğününde kendi mamasını yemiyor ve öğününü kedi maması ile tamamlıyorsa bu durum onun yeterli bir şekilde beslenmesinin önüne geçecektir. Yani köpeğinizin metabolizması olması gerektiği gibi beslenmemiş olacaktır.

Eğer böyle bir durum ile karşı karşıya gelirseniz tek seferlik bir şeyse sorun yaratmaz. Fakat köpeğiniz bunu alışkanlık haline getirir ve her öğününü kedi maması ile yaparsa bu durum köpeğiniz için oldukça zararlı bir hal alır. Zararlı olmasının sebebi ise köpeğinizin yeterli miktarda besin tüketmemesi ve dengeli beslenmemesi olacaktır. Durum böyle olunca da zaman içinde köpeğinizde çeşitli sağlık problemleri oluşabilir. Yani köpekler evet kedi maması yiyebilir. Burada önemli olan nokta, köpeğinizin ana öğününü kendi maması ile yaptığından emin olun ve kedi maması yeme işini uzun vadede alışkanlık haline getirmeyin.

Köpekler Kedi Maması Yerse Ne Olur?

Kedi mamalarının köpekler için daha lezzetli ve cazip olduğu birçok kişi tarafından bilinmektedir. Hatta bazı köpek sahipleri zaman zaman kedi mamasını köpekleri için ödül maması olarak kullandığı görülmektedir. Köpeklerin, kedi mamasını nadir olarak tüketmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Fakat bazı istisnai durumlarda yani hassas sindirim sistemi ya da mide problemleri olan köpeklerde kedi maması tüketimi sonrası kusma olayı ya da ishal yaşanabilir. Bu durumun sebebi ise kedi mamasının, köpek mamasına göre daha zengin bir içeriğe sahip olmasından kaynaklıdır. Kedi maması aşırı yağlı ve yüksek kalorili bir içeriğe sahiptir.

Bundan dolayı karaciğer ya da böbrek rahatsızlığına sahip köpeklerin olması gerekenden daha az olarak protein tüketmesi gerektiği için kedi maması bu köpeklere zararlı etkiler yapar. Kedi mamasındaki yüksek miktardaki protein bu organların işleyişinde aksamaya sebep olup köpeklerin sağlığını tehlikeye atar. Obezite sorunu yaşayan köpeklerin de kedi mamalarından yüksek yağ oranı nedeni ile uzak durmaları gerekmektedir. Yavru köpekler ise, tam olarak gelişme çağlarında oldukları için dengeli bir beslenmeye ihtiyaç duyarlar. Fakat yavru köpeğiniz sürekli olarak kedi maması yediği zaman vücudunun ihtiyacı olan vitaminleri tam olarak alamaz bunun sonucu olarak da büyüme ve gelişme sürecine olumsuz olarak etki eder. Yavru köpekler protein vitamin ve minerallere ihtiyaç duydukları için kedi maması yedikleri takdirde bu ihtiyaçları karşılanamaz ve sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir.