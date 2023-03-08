Kopmayan bağlar! Afetzedeler kendilerini kurtaran ekipleri her daim hatırlıyor

Samandağ ilçesindeki faaliyetlerde ekip, yakınlarının kurtarılmasını beklerken enkaz başında tanıştıkları Güneş Kaptan ve Enver Kundra ile irtibatı kopartmadı. 1 yaşındaki yakını Ali ve ablası saatler sonra enkazdan çıkarılan üniversite öğrencisi Kaptan ve afetin ardından ailesiyle Muğla'da bir otele yerleşen Kundra, cep telefonuyla görüntülü konuştukları ekibe yeniden teşekkürlerini iletti.

Daha önce yaşamadıkları bir şeyi deneyimlediklerini belirten Kaptan, "Geçmeyen bazı şeyler var. Korku geçmiyor. Girdiğimiz veya çıktığımız yerlerdeki binaların güvenliğinden çok endişe ediyoruz. Her daim tetikte olmaya çalışıyoruz. Maalesef halen daha uyku problemlerimiz var. Gece uyuyamıyoruz." diye konuştu.

Kaptan, depreme ilişkin tedbir alma konusundan senaryolar çizdiklerini anlatarak, "Çaresizliği en üst düzeyde yaşarken, yardıma en çok ihtiyacımız olduğu anda sizleri karşımızda gördük. Bu bizim için çok kıymetli. Sizlere teşekkür etmek istiyorum. Sayenizde ailemden 2 bireyi kurtarabildik. Hayatın başında olan 1 yaşındaki Ali ve ablasını kurtardık. Bu süreci daha da iyi yaşayabilirdik ama bizim için en büyük şans, sizlerin oradaki varlığıydı." diye konuştu.