Kristal berraklığında bir banyo! İşte baştan aşağıya parlayan bir banyo için temizlik ipuçları

Banyonuzu doğru şekilde nasıl temizleyeceğinizi bilmek sandığınız kadar zor değil. Aslında, uzman tavsiyeleriyle kolayca gerçekleştirilebilecek bir göreve bile dönüşebilir. Banyonuzu ne sıklıkla temizlemelisiniz? Karakaian, her gece yatmadan önce lavabo ve ayna önünün toplanması gerektiğini belirtiyor. Derin temizliği haftada bir kez yapabilirsiniz.

HAVALANDIRMA TEMİZLİĞİ

Karakaian, havalandırma deliklerinden gelen toz ve döküntü parçalarının yeni temizlenmiş banyo yüzeylerini kirletmemesi için yukarıdan aşağıya doğru bir temizlik yapmasını öneriyor. Banyo havalandırması, çok önemli olduğu için başlamak için ideal bir noktadır. Havalandırma deliğinden görünen toz parçalarını silmek için bir mikrofiber bez veya kağıt havlu kullanın. Tozu emmek için elektrikli süpürge başlığı da kullanabilirsiniz . Ardından, bir bez ve sprey sirkeli su temizleyici kullanarak yüzeyi (iç kısmı ıslatmamaya dikkat edin) ve havalandırma deliğinin dışını silin.

Her altı ayda bir, havalandırma kapağını çıkarmayı ve sabunlu suya batırmayı içeren daha derin bir temizlik yapmanız gerekiyor. Uygun önlemleri almanız gerekecek, bu nedenle bir sonraki büyük temizliğiniz için bir banyo egzoz fanının nasıl derinlemesine temizleneceğine ilişkin bu açıklayıcıyı saklayın.

FAYANS VE DERZLER





Karakaian, beyaz ve açık gri karolarının son beş yılda en iyi banyo dekor seçenekleri olduğunu söylüyor. Kabartma tozu ve su ile gerçekten basit bir karışım hazırlayın. Bu karışımın kıvamının sulu değil daha kalın olması gerektiğini söyleyen Karakaian, fayansları temizleme konusunda etkili olduğunu belirtiyor. Diş fırçasını kirli alanlarda kolaylıkla kullanabilirsiniz, fakat ılık suyla temizlemeden önce beş dakika kadar bekleyin. Böylece daha etkili bir sonuç elde edebilirsiniz.

ZEMİN

Zeminler için de aynı kabartma tozu karışımını kullanacaksınız, ancak ekstra derinlemesine bir temizlik için kabartma tozu çözeltisini zeminin her yerine sürmeniz gerekecek. Yıkamadan önce beş dakika bekletin. Havlular yıkamaya atılıp yeniden kullanılabildiği için mikrofiber bez tercih ediyor.

DUŞ BAŞLIĞI





Duş başlığı temizliği, genellikle en çok atlanan alanlardan biri. Fakat en çok kireç ve kirin biriktiği, bakterilerin kolaylıkla ürediği bir nokta. Bu nedenle düzenli temizlik, büyük önem taşıyor. Bir poşet içerisinde hazırlayacağınız sirkeli su karışımına duş başlığı daldırın ve çevresinden bu poşeti bağlayın. Bir saat kadar içerisinde beklettiğiniz bu karışımdan çıkardıktan sonra duş başlığındaki tıkanmış gözlerin, kireçlerin ortadan kalktığını görebilirsiniz.

KÜVET

Küvetiniz kireçlenme nedeniyle biraz daha kötü görünüyorsa veya sildiğinizden bu yana bir süre geçmişse, basit küvet temizleyicisiyle ovmaktan daha derin bir temizliğe ihtiyacı olabilir. Bu konuda Karakaian'ın mükemmel bir ipucu bulunuyor. Küvetinizi ovmak için çamaşır deterjanı, suyla ve sadece mikrofiber bir bezle kullanabilirsiniz. Böylece kireci rahatlıkla söküp atabilirsiniz.

AYNA





Temizlemesinin kolay olması, banyo aynanızı diğer bölümlerden daha az önemli kılmaz. Yüzeyine sıçrayan tüm diş macunlarını bir düşünün! Sirke, su ve gazete kullanarak tamamen lekesiz bir aynaya saniyeler içinde kavuşabilirsiniz. Kristal berraklığında bir banyoya rahatlıkla sahip olabilirsiniz.

TUVALET

Banyonuzu doğal temizleyicilerle etkili bir şekilde temizleyebilirsiniz, ancak muhtemelen bu mikrop yüklü ürün için daha etkili ürünlerle kullanmak isteyeceksiniz. Karakaian, dezenfekte edici özelliği olan klozet temizleyicisini tercih ediyor. İlk önce tuvaleti sifonu çekin. Temizleyiciyi 15 dakika (dezenfekte etmek için) bekletin, ardından yıkayın.

LAVABOLAR

Banyo lavaboları, diş macunu, nemlendiricilere ve sabun gibi birçok ürüne maruz kalarak sıklıkla kirleniyor. Karakaian, taş olmaması şartıyla lavabonun etrafında sirke ve su solüsyonu kullanmayı öneriyor. Ancak dikkatli olun: Sirke dezenfektan değildir ve lavabonuz banyonuzdaki en mikroplu yerlerden biridir. Bakterileri öldürmek için dezenfektan sprey kullanmak isteyebilirsiniz.

DUŞAKABİN CAMLARI





Kapıları sirke-su karışımıyla silmek için gazete kullanın. Kapılarınız saf cam değilse, üzerlerine sirke solüsyonu püskürtün ve ardından mikrofiber bir bezle silerek kurulayın. Sirke harika, doğal bir temizlik maddesidir ve, derinlemesine temizlik yapmanın harika bir yolu olarak nitelendiriliyor.