Küçük bedenleriyle birçok canı kurtardılar! Kahramanca hiç durmadan çalıştılar...

Eren ve Çiğdem Çaylaklı, Hatay’da birlikte yaşadıkları köpekleri Ateş ve Kara’nın depremden iki gün önce başlayan huzursuzluklarına anlam verememiş. Deprem sırasında yıkılan apartmanın dördüncü katından çıkışları tam bir mucize... Eren Çaylaklı, “Hayvanların içgüdüsü bizden çok daha iyi” diyor.

SERKAN ÜNLÜ Giriş Tarihi: 19.02.2023 10:24 PAYLAŞ ABONE OL

Hayatını engelli hayvanlara adamış bir çift ile tanıştım geçtiğimiz ay. Hatay'da yaşayan Eren-Çiğdem Çaylaklı; engelli köpek, kedi, kuzu gibi hayvanlar için yürüteç yapıp talep edenlere yolluyordu. Kamu sektöründe çalışan Eren Bey, yaşadığı apartmanın alt katını tutarak atölye haline getirmiş, yürüteç ihtiyacını olanlara yapıp yolluyordu. Bu işi ücret karşılığı değil hayır olarak yapıyordu. Çünkü bu ürünler yurt dışında da çok pahalıydı ve Eren Bey de tüm hayvanların yürümesini istiyordu.

Hep -di'li geçmiş zaman kipi kullandım çünkü deprem her şeyi alt üst etti. Eren ve Çiğdem Çaylaklı çiftiyle hayır işi olarak yaptıkları bu yürüteç sevdalarıyla ilgili bir röportaj yapmıştık ama yayımlayamadan deprem oldu. Ne atölye kaldı ne yürüteç yapacak malzeme... Hepsi enkaz altında ama çok şükür Eren Bey, Çiğdem Hanım ve kızları hayatta. Eren Bey'le o geceyi ve hayvanların muhteşem sağduyularını konuştuk.





ANLAMSIZ DAVRANIŞLARI VARDI

"Hatay'da eşim Çiğdem ve kızımla yaşıyoruz. Evimiz hayvan bakım evi gibidir. Bugüne kadar 700'e yakın yaralı travmalı kedi köpek geçmiştir evimizden. Kaza geçiren, şiddete uğrayan kedi köpeği tedavi eder, bulduğumuz yere geri bırakırız. Onlarla aynı dünyayı paylaşıyorsak, bu onlara borcumuz.

Bizimle yaşayan Ateş ve Kara Kız depremden iki gün önce her zamankinden farklı davranmaya başladı. Zaman zaman anlamsız ulumalar, uzun uzun betona ya da boşluğa bakışlar. Her zaman onlarla konuşur anlaşırız. Ancak bu kez onların dikkatini dağıtamadık. Açıkçası deprem hiç aklımıza gelmedi.

Deprem anı yaşadıklarımızı anlatmak kolay olmayacak. Sarsıntı başladığı an uyandım ve elimi telefonuma uzattım. Ancak elimin gittiği yerde bir tuğla vardı. Ayağa kalkıp kapıya doğru ilerlerken bir an ıslandığımı hissettim. Dördüncü kattayız ve başımı kaldırdığımda gökyüzünü gördüm. Çatı yoktu. Eşimle evin sıkışan kapısını açtığımızda boşluk gördük. Merdiven falan yoktu, derin bir boşluk. Kabus gibi ama değil ne yazık ki!



MİLLET BAHÇESİNDE KALDIK

Merdiven olmadığı için yıkıntıların üstünden dağcılarla gibi iniyorduk. Pijama ve çıplak ayakla sokağa çıktığımızda ayaklarımızda derin kesikler oluştuğunun farkında bile değildik. İnerken düşen bir molozla kolumdan yaralandım. Şu an kaldıramıyorum ama hastaneye gitmiyorum. Benden öncelikli durumda insanlar varken, doktorları meşgul edemem.

Evimizde hava soğuk olduğu içeri aldığımız beş kedi ve Ateş ile Kara adını verdiğimiz iki köpekle yaşıyorduk. Ateş geçen yılki Belen ormanlarında yanan bir köpekti. Ağır yaraları vardı. Ağır bir travma geçirmişti. Bizimle iyi yoldaydı. Kara'nın üzerinden cip geçmişti, iyileşme sürecini beraber yaşadık ama tedavi sonrası dört kez yaşadığı yere bıraksak da evin yolunu bulup geri döndü. Biz de evimizde kalmasını kabul etmiştik. Deprem sonrası kediler iyiler, hepsi yıkılan evinin çevresinde hayatını sürdürüyor. Zaten sokaktan geldikleri için başlarının çaresine bakarlar ama travma geçiren köpeklerin durumu farklıydı. Deprem sonrası ilk gün Antakya'da Millet Bahçesinde daha önce kurulan otağlara yerleştik."