Küf sorununu tümden bitiren bitki! Evinizin havasını temizliyor…

YELKEN (BARIŞ) ÇİÇEĞİ

Barış ya da yelken çiçeği yüksek nemli yerlerde gelişir. Bu da onu küflenmeye eğilimli alanlara yerleştirmek için mükemmel bir ev bitkisi haline getirir.

Yaprakları aracılığıyla havadaki nemi emerek çalışır. Yaprakları havadaki nemi gidermede mükemmel bir iş çıkardığı için barış çiçeği küfe karşı harika bir çözümdür.