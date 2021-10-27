Kulağı kaşınınca doktora gitti! İçinden çıkan o canlı şok etti

Mikroskobik tarama görüntüleri, bir kadının kulak kanalında hareket eden küçük bir örümceği fark etmelerini sağladı. Üstelik doktor, istenmeyen ziyaretçiyi çıkarmaya çalışırken örümcek, aniden kameraya doğru koşmaya başladı.

Bir gece önce dışarıdaydı ve kulağında garip bir rahatsızlık hissetti ve bir ses duyabildiğini fark etti. Kaşıntı dayanamayacak kadar fazla hale geldikten sonra, Yi sonunda kendini kontrol ettirmek için hastaneye gitti.

Ürpertici canlı, Çin'in Hunan Eyaletinde bulunan Zhuzhou'dan bir hastanın kulağına girdi . Yerel basında çıkan haberlere göre Yi olarak adlandırılan kadın, örümceğin bütün geceyi kulak kanalında geçirdiği bildirildikten sonra 18 Ekim Pazartesi günü hastaneye gitti.

"KULAĞININ İÇİNDE DOLAŞAN ÖRÜMCEĞİ HİSSEDEBİLİYORDU"

Yerel medya kuruluşu Beijing News'e göre, doktor kulağının 'timpanik zarının yüzeyinde' dolaşan bir örümcek buldu. Doktor, bakmak için küçük bir kamera yerleştirdi ve örümceğin kulak kanalının etrafında koşturup birkaç saniye içinde kameraya doğru koştuğunu gösteren korkunç görüntülerle birlikte.

Neyse ki doktor, insanların kulaklarının içine bakmak için kullanılan bir cihaz olan elektrikli otoskop kullanarak örümceği çıkarmayı başardı.



Fotoğraf Kaynak: AsiaWire