Kullanım alanlarını duyunca çok şaşıracaksınız! Hepimizin evinde bulunan o ürün…

Her evde bulunan malzemelerin başında gelen vazelin, aslında sandığınızdan çok daha yararlı ve hayatınızı kolaylaştıracak bir ürün. Başta sağlık ve bakım için kullanabileceğiniz bu ürünün aslında çok amaçlı bir kullanıma sahiptir. Günlük hayatınızda karşılaştığınız bir çok aksaklık için kullanabileceğiniz gibi çeşitli sorunlara da çözüm olabilecek bu mucizevi ürünü en etkili biçimde uygulayabileceğiniz yöntemler ise şöyle…

Giriş Tarihi: 03.08.2022 08:55 PAYLAŞ ABONE OL

Gündelik yaşamda vazelin aklımızda bir bakım ürünü olarak kodlanmış olsa da aslında bundan çok daha fazlasını sağlar. Saymakla bitmeyecek püf noktaların başında ise listedekiler yer alıyor.

SÜRGÜLÜ RAFLAR Başta buzdolabı olmak üzere çeşitli dolapların sürgülerini daha kaygan hale getirmek için kullanılabilir. Rafların sürtünme yaptığı kısımlara ince bir katman halinde vazelin sürüp birkaç kez rafı açıp kapatın. Zorla açılan çekmece ve rafların bu yöntem sayesinde ne kadar kolay açıldığına inanamayacaksınız.