Kullanım alanlarını duyunca çok şaşıracaksınız! Hepimizin evinde bulunan o ürün…

Gündelik yaşamda vazelin aklımızda bir bakım ürünü olarak kodlanmış olsa da aslında bundan çok daha fazlasını sağlar. Saymakla bitmeyecek püf noktaların başında ise listedekiler yer alıyor.
SÜRGÜLÜ RAFLAR
Başta buzdolabı olmak üzere çeşitli dolapların sürgülerini daha kaygan hale getirmek için kullanılabilir. Rafların sürtünme yaptığı kısımlara ince bir katman halinde vazelin sürüp birkaç kez rafı açıp kapatın. Zorla açılan çekmece ve rafların bu yöntem sayesinde ne kadar kolay açıldığına inanamayacaksınız.
ETKİLİ BİR PEELİNG
Konu cilt bakımı olduğunda vazelin sıkça başvurulan bir ürün. Ancak içerisine bir miktar şeker ekleyip karıştırarak cildinize masaj yapar gibi uyguladığınızda hem ölü derilerden arından hem de cilde nem ve parlaklık sağlayan mükemmel bir peeling olabilir. Haftada bir defa uygulamanız ise etkilerini görmek için yeterlidir.
CİLTTE RAHATLAMAYI SAĞLAMAK
Özellikle yeni bir ayakkabı aldığımızda ya da uzun yürüyüşler sonrası ayakta oluşan vuruk yaraları oldukça can sıkıcı olabilir. Her zaman vuran bir ayakkabıyı giymeden önce arka iç kısmına vazelin sürmek ayakkabının ayağınızı vurmasını önleyecektir. Ancak ayakkabı ayağınızı vurduysa bunun da çaresi vazelinde. Tek yapmanız gereken vuruk yaralarının olduğu noktalara vazelin sürmek. Bu sayede hem acısını alacak hem de daha kötü olmasını önleyebileceksiniz.
MOBİLYALARI RESTORE ETMEK
Mobilyaların zamanla eskimesi ve bakımlarının aksatılması çeşitli çatlama ve çiziklere neden olabilir. Vazelin ise bunun için ideal bir bakım ürünüdür. Çatlamış ya da yıpranmış ahşap veya deri mobilyaların üzerine ince bir katman şeklinde vazelin sürün. Ardından 24 saat bekleyip nemli bir bez yardımı ile silmeniz yeterlidir.
LEKE ÇIKARMAK
Kıyafetlerde çıkması zor lekelerden kurtulmak için vazelin kullanmak etkili bir yoldur. Tek yapmanız gereken ise lekenin üzerini kaplayacak kadar vazelin sürüp ardından 1 dakika beklemek. Daha sonrasında suyun altında nazikçe yıkadığınız kıyafetlerde leke izlerinin kolaylıkla kaybolduğunu göreceksiniz. Bu uygulamayı her türlü leke izinde uygulamanız mümkündür.