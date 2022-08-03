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Kullanım alanlarını duyunca çok şaşıracaksınız! Hepimizin evinde bulunan o ürün…

Her evde bulunan malzemelerin başında gelen vazelin, aslında sandığınızdan çok daha yararlı ve hayatınızı kolaylaştıracak bir ürün. Başta sağlık ve bakım için kullanabileceğiniz bu ürünün aslında çok amaçlı bir kullanıma sahiptir. Günlük hayatınızda karşılaştığınız bir çok aksaklık için kullanabileceğiniz gibi çeşitli sorunlara da çözüm olabilecek bu mucizevi ürünü en etkili biçimde uygulayabileceğiniz yöntemler ise şöyle…

Giriş Tarihi: 03.08.2022 08:55
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Kullanım alanlarını duyunca çok şaşıracaksınız! Hepimizin evinde bulunan o ürün…

Gündelik yaşamda vazelin aklımızda bir bakım ürünü olarak kodlanmış olsa da aslında bundan çok daha fazlasını sağlar. Saymakla bitmeyecek püf noktaların başında ise listedekiler yer alıyor.

SÜRGÜLÜ RAFLAR

Başta buzdolabı olmak üzere çeşitli dolapların sürgülerini daha kaygan hale getirmek için kullanılabilir. Rafların sürtünme yaptığı kısımlara ince bir katman halinde vazelin sürüp birkaç kez rafı açıp kapatın. Zorla açılan çekmece ve rafların bu yöntem sayesinde ne kadar kolay açıldığına inanamayacaksınız.

ETKİLİ BİR PEELİNG

Konu cilt bakımı olduğunda vazelin sıkça başvurulan bir ürün. Ancak içerisine bir miktar şeker ekleyip karıştırarak cildinize masaj yapar gibi uyguladığınızda hem ölü derilerden arından hem de cilde nem ve parlaklık sağlayan mükemmel bir peeling olabilir. Haftada bir defa uygulamanız ise etkilerini görmek için yeterlidir.

CİLTTE RAHATLAMAYI SAĞLAMAK

Özellikle yeni bir ayakkabı aldığımızda ya da uzun yürüyüşler sonrası ayakta oluşan vuruk yaraları oldukça can sıkıcı olabilir. Her zaman vuran bir ayakkabıyı giymeden önce arka iç kısmına vazelin sürmek ayakkabının ayağınızı vurmasını önleyecektir. Ancak ayakkabı ayağınızı vurduysa bunun da çaresi vazelinde. Tek yapmanız gereken vuruk yaralarının olduğu noktalara vazelin sürmek. Bu sayede hem acısını alacak hem de daha kötü olmasını önleyebileceksiniz.

MOBİLYALARI RESTORE ETMEK

Mobilyaların zamanla eskimesi ve bakımlarının aksatılması çeşitli çatlama ve çiziklere neden olabilir. Vazelin ise bunun için ideal bir bakım ürünüdür. Çatlamış ya da yıpranmış ahşap veya deri mobilyaların üzerine ince bir katman şeklinde vazelin sürün. Ardından 24 saat bekleyip nemli bir bez yardımı ile silmeniz yeterlidir.

LEKE ÇIKARMAK

Kıyafetlerde çıkması zor lekelerden kurtulmak için vazelin kullanmak etkili bir yoldur. Tek yapmanız gereken ise lekenin üzerini kaplayacak kadar vazelin sürüp ardından 1 dakika beklemek. Daha sonrasında suyun altında nazikçe yıkadığınız kıyafetlerde leke izlerinin kolaylıkla kaybolduğunu göreceksiniz. Bu uygulamayı her türlü leke izinde uygulamanız mümkündür.

GÖZ YANMALARIN ÖNÜNE GEÇMEK

Eğer duşta sürekli gözünüze şampuan kaçmasından şikayetçiyseniz kaşlarınızın üzerine bir miktar vazelin sürmeyi deneyebilirsiniz. Bu sayede saçınızı yıkarken akan şampuanlar gözünüzle temas edemez ve göz yanmalarının da kolaylıkla önüne geçebilirsiniz.

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