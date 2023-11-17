Kursta hem meslek öğrenip hem de gelir sağlıyorlar!

Van'ın Edremit Belediyesi tarafından açılan kurslara katılan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de yaptıkları ürünleri satarak gelir elde ediyor.

Belediye bünyesinde kadınlara yönelik açılan kursa katılan yaklaşık 400 kadın, usta öğreticilerden aldıkları eğitimle meslek sahibi oluyor.

Kabak oymacılığı, seramik, taş tozu dökümü, makrome, el sanatları ve takı tasarımı eğitimi alan kadınlar, kurslarda hem sosyalleşiyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Edremit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Habban Demirbacak, kadınların meslek sahibi olmalarını sağlamak amacıyla çalışma yürüttüklerini söyledi.

Üretime katılan kadınların özgüveninin arttığını vurgulayan Demirbacak, şöyle konuştu:

"Merkezimizde 11 atölye ve 22 usta öğreticiyle yaklaşık 400 kursiyerimize hizmet sunmaktayız. Her kadının ilgi duyduğu şey farklı olabiliyor. Onların ilgi alanlarına yönelik kurslar düzenliyoruz. Kent Meydanı'nda belediyeye ait kulübelerimizde yaptıkları ürünleri satabiliyorlar. Ayaklarının üzerinde durmaya çalışıyorlar. 5 kursiyerlerimiz buradan aldıkları sertifikayla usta öğretici oldu. Bazı kadınlar sosyal medya üzerinden satış yapıyor. Bunları gördükçe mutlu oluyoruz."

Usta öğreticilerden Zübeyde Batur da kadınların üretebilen bireyler olmaları için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Belediyenin tahsis ettiği dükkanlarda ürünlerin satışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Batur "Hamile olan, çocuklarıyla gelen, ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilerimiz var. Onlarla farklı ürünler tasarlıyoruz, çantalar yapıyoruz. Belediyenin kadınlara tahsis ettiği yerler var. Buradan gelir elde edebiliyorlar." dedi.

Kursiyer Fadime Yılmaz da "İki çocuğum var. Ev hanımıyım. Haftanın 5 günü kursa geliyorum. Makrome yapıyorum. Sosyal medyadan ürünlerimi satışa sunuyorum. Bundan dolayı mutluyum." ifadesini kullandı.