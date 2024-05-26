Lezzeti sınırları aştı! Osmanlı’da askerlerin yiyeceğiydi, şimdi dünyanın gözdesi...

Vatandaşların isteğine göre pastırmalı, sucuklu, kavurmalı, küflü peynirli, ballı, peynirli gibi 15 farklı çeşitte hazırlanan yağ somunları fırına atılarak pişirmeye bırakılıyor. Tarihi Mahkeme Hamamının yanında yıllardır müşterilerine hizmet veren Hakan Şendağlı, "Yağ somunu Konya'da dedemin çıkarttığı bir üründür. Önceden zamanında somun ekmeği ve yağdan yapılırmış şimdi ise içine malzemeler girdikten sonra çok popüler bir hale geldi. Bir o kadar da lezzetli hale geldi. Bu lezzete herkes gelip tadına bakıyor" dedi.



"KONYA'DA ETLİ EKMEK BİLİNEN BİR LEZZET BU DA YANINDA TUTULDU"

Babasının yanında mesleğe başlayarak kendini geliştiren Hakan Şendağlı, "Tarihini soranlar oluyor. Dedemin zamanında öğrenci kesimi gelip ekmek arası ucuz yiyecek alternatif ürün olmadığı için bakkaldan bir ekmek, biraz daha yağ eklendiği zaman öğrencilerin tercih ettiği atıştırmalık yiyecekmiş. Ekmek arası yağ bu da fırında ısıtarak tüketilirmiş. Şimdi isteğe göre yapıldığı için popüler oldu. Konya'da etliekmek bilinen bir lezzet bu da yanında tutuldu. Normalde eskiden bizim Konya yöresine uygun olarak küflü yeşil peynir ile yapılırdı. Şimdi içerisine bir çok ürün girmeye başladı. İçerisine bir çok peynir çeşidi ile pastırma, sucuk ve kavurma gibi ürünler de ekleniyor. Ek olarak bu lezzetin tahinli helvalısını bile yapıyoruz" ifadelerini kullandı.