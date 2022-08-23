Makineniz pırıl pırıl kıyafetleriniz çiçek gibi olacak! Sadece limon tuzu ve…

Çamaşır makinenizi düzenli olarak temizlemezseniz, bu size büyük sorunlara yol açabilir. Özellikle kıyafetleriniz düzgün temizlenmez ve topak topak deterjan kalıntıları ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Şimdi söyleyeceğimiz bu yöntem sayesinde makineniz pırıl pırıl, kıyafetleriniz çiçek gibi olacak.

Bu hem çamaşırlarınızın ömrünü uzatacak, hem de makinenizin yıpranmasını önleyecek. Aynı zamanda içerisinin temizliğinin yapılmaması, çamaşırların derinlemesine temiz olmasının önüne geçerken, makine içerisinin kötü kokmasına neden olmaktadır.

Çamaşır makineleri evde çok sık kullandığımız teknolojik aletlerin başında yer alıyor. Özellikle çok fazla kıyafet değiştirip, kirli sepetine atıyorsanız muhtemelen makineniz hiç durmuyordur. Uzun yıllardır kullanılan makineniz temizliğinin düzenli olarak sağlanması da çok önemlidir.

UYGULAMA AŞAMALARI:

Deterjan gözünü ayda 2 kere temizlenmesi çok önemlidir. Bu temizliği yaptığınızda çamaşırların daha etkili yıkanmasını sağlayacaksınız. İşte deterjan gözü temizlenirken bu adımları uygulamaya deneyebilirsiniz; Eğer makinenizde taşlaşmış, kalıp tutmuş bir yer görüyorsanız öncelikle gözünü çıkartın.

Çıkarılan göze, bir miktar karbonat eklemesi yapın ve karbonatın üzerine bir miktar da limon tuzu koyun. Sonra bu iki ürünü çamaşır makinesinin gözüne döktükten sonra, evinizde bulunan elma, üzüm ya da beyaz sirkeden bir tanesini bu ikilinin üzerine dökün.

Daha sonra bu ürünlerin iyice karışması için belli bir saat 30-40 dakika kadar bekleyin. Beklerken bu kalıntıların parçalara ayrıldığını görerek, temizlendiğini fark edeceksiniz.Bu işlemler bitmeden önce, çamaşır makinesinin gözünü taktığımız yeri de güzelce temizleyin. Unutmayın burayı temizlemekte çok önemli. Burayı güzel ıslak bir bezle iyice silin. Sonrasında kuru bir bezle kurulayın. Ardından gözü yerine yerleştirebilirsiniz.