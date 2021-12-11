Makrome ürünler kadınlara gelir kapısı oluyor

Makrome ile Güney Koreli bir makrome artistinin yaptığı duvar dekoru videosu sayesinde tanıştığını anlatan 32 yaşındaki Sinem Gürcan, hobi amaçlı bu işe başladığını dile getirdi. Sosyal medya üzerinden aldığı siparişlerle büyüttüğü işinde 3'üncü yılına girdiğini aktaran Gürcan, "Bir gün Youtube'da gezerken karşıma bir Güney Koreli makrome artistinin yaptığı duvar dekoru videosu geldi, baktım çok hoşuma gitti. Çok güzel ve dekoratif duruyordu. 'Bunu deneyebilirim galiba' dedim. Bu biraz benim için hobi amaçlı oldu, böyle başladım. Malzemeleri buldum, düğüm atmaya başladım, teknikleri öğrendim. Yatkınlığım da varmış, böyle ufak ufak başladım. Makrome Türkiye'de genel olarak geleneksel makromenin dışında modern makrome olarak son üç senedir revaçta, çok popüler. Ben de sanırım sektöre tam zamanında giren ilklerden oldum. Sosyal medya üzerinden siparişler aldım. Bu şekilde insanlara kendimi duyurabildim. Daha sonrasında ilk girenlerden olduğum için galiba insanlar beni sevdi. Tasarımları kendim yapmaya ve üretmeye başladım. Bu şekilde ilerledim. Yaklaşık olarak 2 senede olduğum noktaya geldim, şimdi 3'üncü seneye giriyorum" dedi.

"EVİNİZİN HER YERİNDE KULLANABİLECEĞİNİZ DEKORATİF ÜRÜNLER TASARLIYORUM"

2 sene boyunca evden çalışan Sinem Gürcan, sonrasında bu durumun kendisine yeterli gelmediğini ve atölye açmaya karar verdiğini söyledi. İnsanların kendisinden eğitim talep etmeye başladığını kaydeden Gürcan, "Naçizane kendi bildiklerimi insanlara aktarmaya çalıştım. Kurduğum atölyede de aynı zamanda çalışıyorum, üretimlerimi, tasarımlarımı yapıyorum. Makrome aynadan, makroma perdeye kadar evinizin her yerinde kullanabileceğiniz dekoratif ürünler tasarlıyorum. Aynı zamanda düğün, nişan organizasyonu yapan birçok firma var, genelde müşterilerim de kadınlar oluyor. Bu şirketlere de arka fon, masa üzeri runner gönderiyorum. Böyle bir makrome konsept kuruluyor ve yaklaşık 3 senedir de insanlar bu konseptleri tercih ediyorlar" diye konuştu.

"EL EMEĞİNİN PAZARLIĞI OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Kadın girişimci Gürcan, tek tek düğümler yapılarak tasarlanan makrome ürünlerin başlarda çok zamanını aldığını, ancak daha sonra alıştıkça bu konuda hızlandığını belirtti. El emeğinin pazarlığının olmadığını düşündüğünü vurgulayan Gürcan, "Makromeye ilk başladığımda bir arka fon yapmam gerekiyorsa bunu yaklaşık iki günde yapıyordum çünkü tasarım sürecinden son makas kesişini yapana kadar hepsi bir emek süreci ve gerçekten çok zamanınızı alıyor. Omuzlar, boyunlar tutuluyor ve genelde çok büyük yorgunluklar oluyordu. Bazen insanlar da 'Pazarlık payı var mıdır?' diye çok soru soran oluyor. Ben el emeğinin pazarlığı olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla her bütçeye uygun olabilecek ürünler tasarlamaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.