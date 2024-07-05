Haberler Roza Haberleri Yaşam Haberleri Meğer çamaşır suyundan daha etkiliymiş! Bardaklardaki kahve ve çay lekelerini söküp atıyor

Meğer çamaşır suyundan daha etkiliymiş! Bardaklardaki kahve ve çay lekelerini söküp atıyor

Kahve, çay tutkunları için bardaklarda ve kupalarda meydana gelen kahverengi lekeler, keyifli anlarda can sıkıcı bir etki yaratabilir. Eğer sularınız kireçli ise bardaklarda lekelenmeler daha fazla oluşabilir. Bu lekeleri temizlemek için alıştığımız en klasik yöntem çamaşır suyu kullanımı ancak bahsedeceğimiz ipuçları sayesinde çamaşır suyuna veda edeceksiniz. Üstelik bu yöntemler çamaşır suyundan daha etkili!

Giriş Tarihi: 05.07.2024 10:44
ABONE OL
Meğer çamaşır suyundan daha etkiliymiş! Bardaklardaki kahve ve çay lekelerini söküp atıyor

Çay, içerdiği tanenler nedeniyle çay bardaklarında ve kupalarda kahverengi lekeler oluşabilir. Suyun içindeki kalsiyum ve çayın içindeki tanenler, çözünmeyen bir madde oluşturabilir ve bu madde, bardakların içinde birikerek leke oluşturabilir.



Bu dertten muzdarip olan temizlik meraklıları ise İngiliz temizlik fenomeni Mrs. Hinch'le en etkili yöntemleri paylaştılar. İşte çamaşır suyu kullanmadan çay bardaklarını ve kupaları ilk günkü haline çevirmenize yardımcı olacak yöntemler.



EN ETKİLİ YÖNTEM: KARBONAT

2 yemek kaşığı karbonatı macun kıvamına getirmek için bir miktar su ile karıştırın. Lekeli bardakları yaklaşık 10 dakika sıcak suda bekletin. Ardından hazırladığınız macunu sünger yardımıyla lekeli bölgelere sürerek ovalayın. Beş dakika kadar bardakları bu şekilde bekletin. Ardından ılık suyla durulayın. İşte bu kadar basit!



DİŞ PROTEZİ TABLETİ

Bu yöntem bir hayli alışılmışın dışında ancak kullanıcılar, son derece etkili olduğunu söylüyor. Çamaşır suyuna bir alternatif olarak gösterilen diş protezi tableti, hem lekeleri yok ediyor hem de bardakları daha parlak bir hale getiriyor. Lekeli bardakların içine bir adet tablet atın ve içine az bir miktar sıcak su ekletin. Tabletin buharlaşmasını bekledikten sonra sıcak suyla bardakları yaklaşık 3 4 dakika ovalayın. Ardından iyi bir şekilde durulayın.


BULAŞIK MAKİNESİ TABLETİ

Derin bir kabın içine kaynar su ve bulaşık makinesi tabletini alın. Kabın içine lekeli bardakları koyun ve yaklaşık yarım saat bu şekilde bekleyin. Ardından bir sünger yardımıyla bardakları ovalayıp durulayın.

SON DAKİKA SON DAKİKA