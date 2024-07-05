Meğer çamaşır suyundan daha etkiliymiş! Bardaklardaki kahve ve çay lekelerini söküp atıyor





DİŞ PROTEZİ TABLETİ

Bu yöntem bir hayli alışılmışın dışında ancak kullanıcılar, son derece etkili olduğunu söylüyor. Çamaşır suyuna bir alternatif olarak gösterilen diş protezi tableti, hem lekeleri yok ediyor hem de bardakları daha parlak bir hale getiriyor. Lekeli bardakların içine bir adet tablet atın ve içine az bir miktar sıcak su ekletin. Tabletin buharlaşmasını bekledikten sonra sıcak suyla bardakları yaklaşık 3 4 dakika ovalayın. Ardından iyi bir şekilde durulayın.