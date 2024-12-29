Meğer çamaşırları kurutmak bu kadar kolaymış! Soğuk havalarda bile 4 saatte kupkuru olacaklar…

İşte sadece 4 saatte tüm çamaşırları kurutmanın en pratik yolu…
ADIM ADIM NELER YAPMALISINIZ?
Yatak çarşaflarını ve diğer çamaşırlarını kuruturken, mümkün olduğunca fazla suyu çıkarmak için her zaman çamaşır makinesinde durulama ve sıkma döngüsüne koyarak başlayın.
Daha sonra, çamaşırları kurutma askısına yerleştirmenin zamanı geldi. Eğer 2 tane kullanırsanız çamaşırları daha aralıklı yerleştirebilir ve daha hızlı kurumalarını sağlayabilirsiniz.
ÇAMAŞIRLARI DOĞRU YERLEŞTİRİN
Yatak çarşafları ile aynı anda bir sürü çamaşırı kurutmanız gerekeceğinden önce kıyafetleri kurutma askısına koyun ve daha küçük parçaları ise en alta yerleştirin.
Çamaşırları yerleştirdikten sonra, üstlerine çarşafları yerleştirin ve nem gidericinin havasının rahatça çalışabilmesi için yanlarının açık olduğundan emin olun.
EN İDEAL ARALIK
Nem alma cihazınızı çalıştırırken, cihazın nem oranının doğru seviyede olduğundan emin olmanız önemlidir; %40-50 arası en ideal aralıktır.
Bu şart olmasa da, 30 dakika sonra kurutma askılarını çevirerek cihazın tüm çamaşırları etkili bir şekilde kuruttabilirsiniz.
Dört saatin sonunda, giysiler ve yatak çarşafları tamamen kurumuş olacaklar ve son derecede güzel kokacaklar.
4 SAATTE TAMAMEN KURUYACAKLAR
Dört saat uzun bir süre gibi görünse de, çamaşırları bir kurutma makinesi olmadan, bir kurutma askısında kurutulması özellikle soğuk havalarda bir veya iki gün sürecektir.