Meğer çamaşırları kurutmak bu kadar kolaymış! Soğuk havalarda bile 4 saatte kupkuru olacaklar…

Dört saatin sonunda, giysiler ve yatak çarşafları tamamen kurumuş olacaklar ve son derecede güzel kokacaklar.

4 SAATTE TAMAMEN KURUYACAKLAR

Dört saat uzun bir süre gibi görünse de, çamaşırları bir kurutma makinesi olmadan, bir kurutma askısında kurutulması özellikle soğuk havalarda bir veya iki gün sürecektir.