Meğer onlar da gülümsüyormuş: Kalbinizi ısıtacak o bilimsel çalışma...

Araştırmacılardan Elisabetta Palagi, açık ağız ifadeleri ve bu ifadenin taklit edilmesinin birçok memelide gözlemlendiğini ve bunun hem yunuslarda hem de bu davranışı sergileyen diğer memelilerde karmaşık sosyal etkileşimlerin şekillenmesinde önemli rol oynadığını belirtti.