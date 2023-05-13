Mikrodalga fırını parıl parıl yapan yöntem! Tek ihtiyacınız o malzeme…

5 dakika sonra fırının kapağını açın ve dikkatlice içindeki kabı çıkarın. Fırının içini bir bez veya süngerle silin. Fırınınızın lekesiz ve parlak olduğunu göreceksiniz.

Bu yöntem, mikrodalga fırının içindeki yağ lekelerini çıkarmak için oldukça etkilidir. Limonun doğal asitleri, yağları çözmeye ve temizlemeye yardımcı olur. Ayrıca, fırının içinde hoş bir limon kokusu da bırakır.

Sonuç olarak, mikrodalga fırınınızı parıl parıl yapmak için tek ihtiyacınız olan malzeme bir limon. Bu basit yöntemle, mikrodalga fırınınızı sadece temizlemekle kalmaz, aynı zamanda hoş bir koku da sağlar. Bu yöntemi düzenli olarak uygulayarak, mikrodalga fırınınızın ömrünü uzatabilir ve daha hijyenik bir ortamda yemek pişirebilirsiniz.