Minik kalplerin hayatına dokunuyorlar! Yenidoğanların koruyucu melekleri...

Özveri ve sevgiyle bebeklerin yaşam mücadelesine destek olan hemşireler, ebeveyninden ayrı kalan minik bebeklere adeta anne şefkati gösteriyor. Günlük bakımlarını yaptıkları ve temel ihtiyaçlarını karşıladıkları bebeklere evlatları gibi bakan hemşireler, minik kalplerin hayata tutunmalarına yardımcı oluyor. Sağlığına kavuşan bebekleri özenle giydirip vedalaşan hemşireler, miniklerin ailesine kavuşmasıyla mutluluk yaşıyor.

"ANNELERİNDEN ÖNCE BİZDEN SEVGİ VE ŞEFKAT GÖRÜYORLAR"

Hemşire Feyza Nur Şahin, hassas bir bölümde görev aldıklarını söyledi.

Bebeklerin annelerine dokunmadan kendilerine getirildiğini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Annesine bile dokunmadan bizim elimize dokunuyorlar. İlk müdahalelerini biz yapıyoruz, onların yaşam mücadelelerine şahit oluyoruz. Annelerinden önce bizden sevgi ve şefkat görüyorlar. Küçücük bedenleriyle verdikleri mücadele bazen çok fazla oluyor. Her zaman iyi senaryolarla karşılaşmamış olabiliyoruz, kötü senaryolarla karşılaştığımız oluyor. Bu da bizi yıpratan süreçler olabiliyor. Minik bebeklere anne ve babalarından uzak oldukları için daha fazla sevgi ve şefkat veriyoruz."